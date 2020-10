Maestro de la UANL se burla de alumno con Asperger; Asamblea Estudiantil pide su renuncia

El maestro César Augusto Leal, de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), se burló de un alumno que padece síndrome de Asperger al llamarlo "pinche burro".

El hecho se dio a conocer en un video que muestra la clase en línea del profesor Leal, y ya se ha vuelto viral por acusar al profesor de malos tratos y discriminación. En esta época en la que los temas de acoso están a la orden del día, el maestro le habla a Jesús, nombre del chico con Asperger, con groserías y se molesta con él por no realizar la actividad en su libreta y a mano.

“¡Eh cabrón! te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano "pinche burro", no te chifles güey, hazlo... la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata, tal vez el arte pueda servir para chiflados", dijo Leal.

Al respecto, el alumno afirma que "quería optimizar para ver cómo sería en tiempo en el examen", a lo que el profesor de ingeniería le responde que en el examen no le dejará usar calculadora.

"No inventes cosas que no van a ser güey. Si le sigues te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual. Jesús hazlo, échalo andar güey, no nos interrumpas".