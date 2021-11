Acertijo visual: Encuentra el dado entre los quesos en 10 segundos, el 95% no puede hacerlo

Todos los días cumplimos con responsabilidades, labores del trabajo y compromisos en la casa. Todo esto puede hacer que nos desgastemos física y mentalmente. Por eso, siempre será útil hacer una pausa, tomar un descanso y distraerse un rato. En redes sociales se han hecho virales algunos acertijos visuales, mismos que son una gran opción para limpiar la mente, relajarse, divertirse un poco y probar nuestras habilidades.

En esta ocasión tenemos un acertijo visual que muy pocos han podido resolver. Es un divertido juego, pero también es una oportunidad para que pongas a prueba tu poder de observación, paciencia, creatividad y tu talento para resolverlo.

En la imagen se ve una gran cantidad de ratones y pedazos de queso. Algunos de los animales están metidos en los quesos y otros intentan subirse a su futuro alimento. Pero entre todos los quesos hay un intruso, se trata de un dado. El reto consiste en encontrar el dado que está en la imagen. Sólo tienes 10 segundos para identificarlo.

Pon atención a los detalles y utiliza tu creatividad para encontrar el dado entre los quesos, estamos seguros de que lo vas a lograr. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 10 segundos para hacerlo.

Encuentra el dado entre los quesos

FOTO: Twitter

¿Pudiste resolver el acertijo visual?

Recuerda que es un reto visual, pero también un juego. Entonces, si no pudiste a la primera, vuelve a intentarlo y no veas la respuesta. Si ya lo intentaste varias veces y no lo has conseguido, más abajo te mostraremos la solución.

Si encontraste el dado entre los quesos, te decimos que perteneces al 5 por ciento de las personas que sí lo logró. Pero si no, te diremos cómo resolverlo, verás que era más simple de lo que crees. Lo primero es decirte que el dado no era color blanco, como normalmente son. Esto hubiera hecho mucho más sencillo resolver el acertijo.

Ahora, en la imagen de abajo te mostramos que el dado se encontraba en la parte superior de la derecha. Ahí se ven dos caras de la pieza, el uno y el dos. Así que, vuelve a ver la imagen y encuentra el dado entre los quesos. Y si ya lo había visto, ¡Felicidades! Perteneces al 5 por ciento de las personas que sí pudieron resolverlo.

¿Pudiste resolver el acertijo visual?

FOTO: Twitter

SEGUIR LEYENDO:

El Acertijo Visual que el 95% no logra resolver: ¿Puedes encontrar la palabra contexto?

Acertijo visual: ¿Puedes encontrar a todos los animales? El 95% no puede lograrlo

¡No lo vas a creer! Esto costaría la CASA de Homero Simpson en la vida real