La película de Chris Evans cuando era muy joven que está disponible en Netflix y debes ver este 27 de noviembre

El fin de semana ha llegado y con él la posibilidad de pasar un rato en familia o con la pareja para relajarse y ver una de las películas o series que Netflix tiene en su catálogo. La variedad es mucha y hay para todos los gustos, la recomendación de hoy va para aquellas personas que gozan de las comedias románticas y además son fanáticas de uno de los más grandes de las franquicias de Marvel, estamos hablando ni más ni menos que Chris Evans, mejor conocido como "El Capitán América".

What's Your Number? o "Contando a mis ex" como la conocemos en América Latina, es una cinta de 2011 que cuenta además con la participación de Anna Faris, Ari Graynor, Mike Vogel y otro querido de Marvel: Chris Pratt, está bajo la dirección de Mark Mylod y tiene como eje central la historia de Ally unan joven exitosa que está en sus 30, pero que en las relaciones amorosas no le ha ido del todo bien, por lo que el número de sus amantes es un tanto elevado, lo que no le resulta un problema, hasta que lee un artículo de la revista Marie Claire.

Chris Evans como un chico rudo

Resulta que dicho texto menciona que una mujer con una cantidad superior a 20 relaciones es probable que no consiga una pareja estable para el matrimonio, situación que la saca de sus casillas, ya que su hermana está próxima a casarse y justo su novio en turno la ha abandonado.

Por tal situación decide dejar a un lado los noviazgos y buscar en su pasado algún ex amor que pueda funcionar en su actual vida y no tener que "seguir en la búsqueda", pero el destino la lleva hasta su peculiar vecino, un sujeto al que las relaciones formales parecen no funcionarle y sí, este chico rudo es Chris Evans dando vida a Colin Shea.

En la plataforma de críticas Rotten Tomatoes recibió un 44 por ciento de aceptación por el público y es importante señalar que esta comedia romántica se basa en un libro, el guión es una adaptación de 20 Times a Lady de Karyn Bosnak.

Así que para finalizar noviembre un poco de risas y amor no vienen nada mal, acá dejamos el tráiler.

SEGUIR LEYENDO

La película más VIOLENTA y llena de acción está en NETFLIX; costó 60 millones de dólares |TRÁILER

3 películas con un trágico e inesperado final están en NETFLIX; tienen grandes mensajes de la vida