Mediocampista élite del futbol mexicano es asaltado en Colombia | VIDEO

Uno de los máximos referentes del futbol mexicano de los últimos tiempos, campeón con el América, Flamengo de Brasil y con Boca Juniors de Argentina, fue víctima de la delincuencia en calles de la ciudad de Barranquilla en Colombia, junto con su hermano, quien juega en aquella urbe sudamericana.

Se trata del mediocampista ofensivo de los Diablos Rojos del Toluca, Rubens Sambueza, quien junto con su hermano Fabián, fueron sorprendidos a las puertas del domicilio del jugador del Junior de Barranquilla, justo a la llegada de Rubens a esta ciudad para ‘disfrutar’ de sus vacaciones invernales.

De acuerdo con información difundida en Colombia, tanto Rubens como Fabián estaban por ingresar al edificio de departamentos en los que vive el jugador del Junior, cuando dos sujetos con pistola que iban a bordo de una motocicleta, los encararon y los despojaron de un anillo y dos relojes de marca.

Ejecutado el atraco, ambos asaltantes huyeron con rumbo desconocido, dejando sorprendidos a ambos jugadores que no supieron que hacer después de llegar aparentemente a un lugar seguro, que era el domicilio de Fabián.

De acuerdo con autoridades policiacas de Barranquilla que acudieron luego de la solicitud de auxilio por parte de ambos futbolistas, los presuntos asaltantes ya han sido identificados y solo es cuestión de tiempo para que sean detenidos.

En entrevista con un medio local, Fabián Sambueza señaló que nunca la había pasado algo así, a pesar de que lleva varios años viviendo en Colombia.

“El guardia del edificio no se percató y no vio al ladrón…es un poco doloroso porque la gente no se mete, no hace nada…nos tocó a nosotros pasar ese mal momento”, señaló el jugador.