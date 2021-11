¡Insólito! Policías de Chiapas detienen a ciclista por circular a exceso de velocidad

Una tercia de policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas detuvieron a un ciclista argumentando que iba a exceso de velocidad por que el momento fue grabado por el afectado y el video fue difundido en redes sociales donde se generaron todo tipo de comentarios en contra de los uniformados.

Según informó el propio ciclista para un medio local, todo ocurrió cuando se dirigía hacia su hogar y circulaba por la zona del Parque Caña Hueca para bordear el Rio Sabinal, comenta que durante su camino se cruzó con los uniformados pensando que hacían su recorrido de rutina, sin embargo, señala que un par de minutos más tarde se dio cuenta de que era perseguido por los tres policías, quienes le ordenaron detenerse debido a que había cometido una infracción y al cuestionarles sobre la falta que había cometido, los uniformados señalaron que iba a exceso de velocidad.

Ante la situación, el joven sacó su celular y grabó un video en el que le pidió a los oficiales que le repitieran el motivo de su detención y se escucha decir a uno de los policías "Es que vas muy rápido", provocando que el joven sonriera un poco y señalara que circulaba en su bicicleta, por lo que le pareció absurdo el actuar de los oficiales.

“El argumento que me daba el oficial es que iba muy rápido en la bici, me alcanzaron las tres motos, ¡imagínate! Se me hace demasiado absurdo, estoy seguro que como me hicieron a mí, seguro que a mucha gente la andan parando arbitrariamente, eso es la molestia, lo que da risa es el argumento, pero la molestia es que nada más así porque sí ‘párate, te voy a revisar’”, señaló el joven afectado para Alerta Chiapas, quien decidió mantener su identidad en el anonimato.

Redes reaccionan a detención de ciclistas

El video del intento de detener al ciclista por exceso de velocidad generó todo tipo de reacciones en redes sociales pues mientras algunos le dieron el beneficio de la duda a los oficiales, otros señalaron que únicamente se trató de un caso de intento de extorsión, además, exhibieron la falta de capacitación de los oficiales pues el exceso de velocidad no está contemplado dentro de las infracciones para ciclistas pues estos vehículos no alcanzan altas velocidades.

¿Qué dice el reglamento de tránsito?

De acuerdo con el reglamento de tránsito vigente en el estado de Chiapas, el cual está disponible en el apartado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del portal del gobierno estatal, los ciclistas deben respetar ciertas medidas de seguridad, sin embargo, en ninguna de dichas reglas se hace alusión al exceso de velocidad.

Algunas de las medidas a las que deben apegarse los ciclistas en el estado de Chiapas son las siguientes:

Sólo se hará circular por su conductor y no se permitirá transportar objetos ni personas que pongan en riesgo su estabilidad.

Cuando circulen deberán utilizar un casco que tengan las características necesarias para su protección.

Las bicicletas con carro anexo y triciclos, sólo podrán viajar un máximo de cuatro personas incluyendo al conductor.

Deberá de circular sobre carril derecho de la vía sobre la que circule y guardar precaución al rebasar vehículos estacionados.

Se prohíbe al conductor sujetarse a otro vehículo en movimiento, para recorrer una distancia.

El conductor al circular sujetará con ambas manos el manubrio.

El conductor al circular se abstendrá de hacer movimientos o zigzaguear entre los vehículos.

Para rebasar un vehículo de motor, deberán utilizar un carril diferente al que ocupa el que será rebasado.

Para transitar por la noche o cuando no hubiere suficiente visibilidad durante el día, deberán estar equipadas con un faro delantero de una sola intensidad, de luz blanca, y con reflejantes con color rojo en la parte delantera y posterior.

Deberán respetar los señalamientos viales.

No deberán realizar competencias de velocidad sin previo permiso correspondiente.

SIGUE LEYENDO:

CDMX: Así fue el momento exacto en que un ciclista es embestido al pasarse un alto | VIDEO

CDMX: Taxista ebrio atropella a policía y ciclista lo defiende, “él no te puede pegar pero yo sí” | VIDEO