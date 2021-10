CDMX: Taxista ebrio atropella a policía y ciclista lo defiende, “él no te puede pegar pero yo sí” | VIDEO

A través de redes sociales se difundió un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un taxista de la Ciudad de México en presunto estado de ebriedad atropella a un elemento de la Policía de Tránsito luego de haber cometido una infracción al reglamento de tránsito pues dio una vuelta en “U” en pleno Eje Central en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas del miércoles 27 de octubre, en las imágenes se puede apreciar con claridad que el incidente ocurrió en el Eje Central Lázaro Cárdenas en el cruce de la Avenida Juárez hacia el Corredor Madero. El taxista espera a que se ponga el semáforo peatonal en verde para aprovechar y dar una vuelta en “U” pues circulaba por el carril del trolebús, sin embargo, un oficial de tránsito que estaba en la zona agilizando el tráfico se percató de la situación y de inmediato se le marcó el alto al taxista y se puso frente a la unidad.

Ciclista sale en defensa del policía

Pese a que el policía uso su cuerpo como barricada para evitar que el infractor escapara, este le aventó el carro y debido a su acción el ciclista que fue el encargado de grabar todos los hechos no dudó en salir en defensa del uniformado y de inmediato se acercó para hacer frente al taxista. “Le estás aventando el carro al poli, él no te puede pegar, pero yo sí” dijo enfurecido el ciclista, quien momentos después señaló que el taxista estaba en estado de ebriedad, no obstante, al verse acorralado, el conductor del transporte público emprendió la huida y aceleró sin importarle que atropellara al uniformado.

Tras la aparatosa huida del taxista, el ciclista no se quedó de manos cruzadas y de inmediato comenzó a pedalear con la intención de darle alcance al chofer de la unidad identificada con las placas A6187H, sin embargo, no se aprecia cuál fue el desenlace de estos hechos que causaron una ola de indignación en redes sociales donde exigieron que las autoridades castiguen al responsable pues consideran que es un peligro para toda la sociedad.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), señaló que ya se levantó un reporte, el cual fue girado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que se realice la investigación correspondiente. De momento, no hay mayor información sobre el chofer del taxi ni del estado de salud del oficial que fue atropellado.

Cabe mencionar que el ciclista que intervino para defender al policía fue reconocido en redes sociales, incluso, algunos internautas sugirieron a las autoridades reconocerlo de alguna manera, sin embargo, tampoco ha sido identificado.

Se desconoce cuál es el estado de salud del oficial atropellado. Foto: Especial

