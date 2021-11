Acertijo visual: tienes 10 segundos para encontrar al perro; el 95% no lo logra

Los acertijos visuales se han convertido en la mejor forma de pasar un buen momento en las redes, y cada día son más las imágenes que se pueden encontrar. Hoy te traemos este divertido desafío que se ha vuelto el más popular y en el que deberás encontrar al perro en la foto en 10 segundos; el 95% de las personas no lo logra, así que agudiza tu mirada.

Si eres de los que prefieren desafiar tu mente, este reto viral es para ti, pues se trata de un desafío con el que estamos seguros que pasarás un gran momento. Muy pocos han logrado encontrar al can, por lo que deberás poner mucha atención para confirmar tus habilidades.

Para encontrar al amigo de cuatro patas deberás estar atento a cada detalle de la imagen, lo que también te ayudará a que desarrolles más tus sentidos, pues definitivamente necesitarás de una buena vista para localizar al perro que está escondido.

A continuación te dejamos la imagen que ya se ha convertido en una de las más populares en las redes sociales. Estamos seguros que podrás entretenerte por varios minutos al igual que tu familia y amigos, pues sabemos que querrás compartir con ellos y también desafiarlos para encontrar al peludo amigo, así que pon el cronómetro a correr y ¡mucha suerte!.

La imagen se ha convertido en una de las más populares. Foto: Especial

Si los 10 segundos que te dimos ya pasaron y no has podido encontrar al perro, te daremos algunas pistas para que logres el objetivo y puedas localizarlo en una segunda oportunidad, solo recuerda no revelar la solución una vez que lo logres y desafiar a alguien más con este acertijo visual.

Pista 1: Pon especial atención en la banca del parque.

Pista 2: El perro que buscas es de la raza pug.

Solución al acertijo visual

Para que ya no sufras más por no haber encontrado al perro te damos la solución a este desafío mental, el amigo de cuatro patas se encuentra en la parte media, a la derecha de la imagen. Si observas fijamente la estructura de metal de la banca, te darás cuenta que el rostro del pug está atrás.

El perrito estaba detrás de la banca. Foto: Especial

