Acertijo visual: Encuentra las 7 diferencias en la imagen, tienes 20 segundos para lograrlo

A pesar de que nuestros días a veces están muy ocupados, siempre es bueno tomarse unos minutos para relajarse, hacer una pausa y distraerse por un rato. En redes sociales se han hecho virales algunos acertijos visuales, que son una gran opción para tomar una pausa de nuestras responsabilidades diarias.

En este caso tenemos un acertijo visual que muy pocos han podido resolver. Es un divertido juego, para personas de cualquier edad y tiene a uno de los personajes más queridos de las caricaturas: hablamos de Hello Kitty.

En la imagen se ve una escena en la luna, con diferentes personajes de la caricatura. Hay dos mitades que pudieran parecer iguales, pero tienen siete diferencias que deberás encontrar. Algunas son muy obvias y otras no tan claras. El reto consiste en encontrar todas las diferencias sin ver las respuestas. Sólo tienes 20 segundos para lograrlo.

Pon atención a los detalles y utiliza tu creatividad para encontrar todas las diferencias. Como tip, te podemos decir que también hay que fijarse en el color de las cosas y no sólo en su forma. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tiene 20 segundos para hacerlo.

Tienes 20 segundos para encontrar las siete diferencias

FOTO: Instagram

¿Pudiste resolver el acertijo visual?

Esta prueba es un reto visual, pero también un juego. Entonces, si no pudiste a la primera, vuelve a intentarlo y no mires la respuesta. Si ya lo intentaste varias veces y no lo has conseguido, más abajo te mostraremos la solución.

Si encontraste todas las diferencias, te decimos que perteneces al 5 por ciento de las personas que sí lo logró. Pero si no, te diremos en dónde estaban todas las respuestas.

En algunos casos, la diferencia consiste en que faltan cosas en la imagen del lado derecho y en otros casos sólo es que están de color diferente, como con las estrellas o el botón de uno de los gatitos. Vuelve a ver la imagen, pero ahora con las respuestas marcadas. Si encontraste las siete diferencias ¡Felicidades!, perteneces al 5 por ciento de las personas que sí pudieron resolverlo.

¿Pudiste resolver el reto viral?

FOTO: Instagram

