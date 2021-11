Acertijo visual: Encuentra la estrella triste en 10 segundos, el 95% no puede hacerlo

Los acertijos visuales se han convertido en una de las distracciones favoritas de la gente, no sólo porque son divertidos y son un gran reto para las personas, también porque nos permiten distraernos por unos minutos de nuestra vida diaria. En esta ocasión te presentamos un reto viral que, además te parecerá muy tierno.

¿De qué trata el acertijo visual de hoy? En la imagen puedes ver una gran cantidad de estrellas y, al parecer, todas ellas están sonriendo. Pero hay una intrusa que no ha pasado un buen rato y está triste. El reto consiste en encontrar la estrella triste.

Para lograrlo, necesitas demostrar toda tu capacidad de observación, tu paciencia y mucho talento para encontrar la estrella que está triste. Recuerda que sólo tienes 10 segundos para lograrlo y presumirle a todos tus conocidos. Observa la imagen y no te distraigas con otras cosas. Seguro lo lograrás.

Tienes 10 segundos para encontrar la estrella triste

FOTO: El Heraldo de México

¿Pudiste resolver el acertijo visual?

Si no pudiste a la primera, vuelve a intentarlo y no veas la respuesta. Si ya lo intentaste varias veces y no lo has conseguido, más abajo te mostraremos la solución.

Si encontraste la estrella, te decimos que perteneces al 5 por ciento de las personas que sí lo logró. Pero si no, aquí te damos la respuesta, verás que era más simple de lo que crees. Lo primero es decirte que las estrellas son de diferentes tamaños y la que está triste es de las más pequeñas.

En la imagen de abajo te mostramos que la estrella se encuentra en la parte superior de la izquierda. Una vez ubicada es mucho más claro de lo que parecía al principio. Así que ya sabes dónde está la estrella y, si ya la había visto, ¡Felicidades! Perteneces al 5 por ciento de las personas que sí pudieron resolverlo.

Sólo el 5 por ciento de las personas resuelven el reto

FOTO: El Heraldo de México

