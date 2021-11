Carlos Slim abandonó esta lujosa mansión en NUEVA YORK por que tenía FANTASMAS

Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo, por lo que no es raro que cuente con una gran cantidad de propiedades en México y otras partes del globo terráqueo. Lo que pocos saben es que en una ocasión abandonó una de sus mansiones porque estaba “embrujada”, historia que vamos a contar a continuación.

El dueño de América Móvil y Grupo Carso es el hombre más rico de México, por lo que no es raro que cuente con varias mansiones en suelo azteca, esto debido a que cuenta con una fortuna que asciende a los 55 mil 930 millones de dólares, según la revista Forbes.

Actualmente, el empresario vive en una casa en Lomas de Chapultepec, como como ya se mencionó antes no es la única propiedad con la que cuenta Slim, ya que de acuerdo con un video que se subió a TikTok, Carlos habría comprado una casa en Nueva York, misma que habría abandonado por experimentar actividad paranormal.

La historia

De acuerdo con el relato, el dueño de Telmex había adquirido una lujosa mansión en plena Quinta Avenida, pero decidió abandonarla debido a que presenció actividad paranormal dentro de ella. El video lo compartió Carlos Name, donde dejó claro que la propiedad es conocida como Benjamin N. Duke House.

“La casa que abandonó Carlos Slim en Nueva York se rumora que no se usa por su fuerte actividad paranormal. Una noche el mayordomo escuchó fuertes ruidos y al bajar vio la alfombra, que cubría todo el piso, enrollada y sus muebles destrozados”, explicaron en el video de redes sociales.

La propiedad fue comprada por Slim en 2010 por 44 millones a Tamir Sapir para tener un lugar fijo cuando tuviera que viajar a Nueva York, pero debido a los fantasmas decidió abandonarla.

Características de la mansión

La propiedad de la “Gran Manzana” cuenta con ocho pisos, ocho recámaras, 10 baños completos y un total de 25 habitaciones, donde se encuentra la concina, el vestíbulo, comedor, sala de estar, sala principal, balcones, ascensor y otras habitaciones. Cuenta con techos altos y cuenta accesorios de oro.

Según el TikTok no está amueblada. Actualmente las ventanas cuentan con madera para que no se pueda ver el interior y hay una patrulla 24 horas para que no sufra disturbios.

Te puede interesar: ¿Tienes billetes de MIL pesos? Revísalo porque lo puedes vender en 20 mil pesos en internet