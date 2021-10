Netflix estrenará serie inspirada en historias de Edgar Allan Poe; conoce todos los detalles

Edgar Allan Poe, a pesar de haber muerto en 1849, continúa considerándose uno de los escritores y poetas más importantes de la literatura. Especializado en los cuentos de terror y en la llamada "novela gótica", a pesar de haber iniciado su carrera con un libro de poemas, el estadounidense también es considerado el inventor del relato corto y el primer hombre que obtuvo un gran reconocimiento por su escritura.

Uno de los poemas más célebres de Allan Poe es "El cuervo", mismo que marcó la historia del país y de la literatura universal, pues la obra del estadounidense inspiró a una serie de famosos autores contemporáneos. Tal es la importancia del autor que su obra está pensando llevarse a la pantalla chica. Y es que Netflix ya planea el lanzamiento de una nueva serie inspirada en el cuento "La caída de la casa Usher".

¿Qué se sabe al respecto?

Hasta el momento, se ha difundido que el autor de las series "The Haunting of Hill House", "The Haunting of Bly Manor" y "Midnight Mass" será el responsable de escribir el guion. Además, Mike Flanagan dirigirá la mitad de los ocho episodios, en colaboración con Michael Fimognari, quien realizará los otros 4 capítulos. A través de su cuenta de Twitter, los directores aseguraron que la nueva producción no se parecerá a ninguno de sus trabajos anteriores, lo que ha elevado las expectativas del público.

Flanagan se ha convertido en uno de los favoritos de Netflix debido a su forma de abordar el terror, por lo que no pudo haber elegido a un mejor candidato para plasmar un clásico de las letras en su plataforma de streaming. Como parte de las noticias recientes, también se dio a conocer que esta no será la única adaptación que se realice de los relatos escritos por Edgar Allan Poe.

Mike Flanagan será el responsable de escribir el guion. Foto: Twitter @horrorlosers

¿De qué tratará la serie?

Tal como en el cuento, la historia se centrará en un joven caballero que es invitado a la casa de su amigo Roderick Usher, quien es artista enfermizo y excéntrico. Debido a esto, el hombre vive recluido en compañ��a de su hermana, Lady Madeline, una mujer que también presenta algunos problemas de salud que le provocan la muerte. A partir de esta tragedia, en la mansión comienzan a desatarse una serie de acontecimientos terribles que, probablemente, mantendrán al público al filo del asiento.