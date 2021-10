“No somos ricos, yo soy rico”: El duro mensaje de Shaquille O’Neal a sus hijos

Shaquille O´Neal dio un contundente mensaje a sus hijos: “No somos ricos, yo soy rico”, en referencia a su creencia de que se tiene que trabajar duro para conseguir dinero, incluso si se trata de sus hijos quienes “tienen asegurado” su futuro económico.

Durante el podcast “Earn Your Leisure”, el Shaq aseguró que sus hijos no obtienen un “pase gratis” solo porque su papá es rico y famoso, ante eso el miembro del Salón de la Fama del básquetbol reveló que sus hijos no lo tomaron de la mejor manera.

“Mis hijos son mayores ahora. Se enfadaron un poco conmigo; no estoy molesto realmente, pero no lo entienden… Les digo todo el tiempo, no somos ricos, yo soy rico”, dijo O´Neal.

¿Cuál es la fortuna de Shaquille O’Neal?

Shaquille O’Neal fue una de las figuras dominantes como pivote para que Los Lakers consiguieran tres títulos de la NBA. Se estima que su patrimonio neto es de unos 400 millones de dólares, según información del NY Post.

Tras retirarse como jugador de la NBA y ganar cuatro títulos (uno con el Miami Heat), el Shaq fue analista del programa de televisión de TNT “Inside the NBA”, además de tener varios patrocinios de marcas y empresas de gastronomía.

Sin embargo, el ex NBA no deja en el desamparo a sus hijos. Para que puedan acceder a una parte de la fortuna de su padre, deben respetar ciertos estándares para ello.

De acuerdo con O’Neal, sus hijos deben tener una licenciatura o una maestría para que en caso de que quieran que el Shaq invierta en una de sus empresas, deben además presentar su proyecto por escrito, su objetivo es que sus hijos descubran por sí mismos el espíritu emprendedor y el valor de ganarse el dinero, acotó en la entrevista.

