Shaquille O´Neal compra el anillo de compromiso a un desconocido: VIDEO

Se hizo viral un video en el que el ex jugador de los Lakers de Los Angeles, Shaquille O´Neal paga el anillo de compromiso de una desconocido que encontró en una joyería.

Y aunque no es la primera vez que el comentarista deportivo hace una acción de este tipo, en esta ocasión llamó la atención porque se trataba de una anillo que el suertudo en cuestión no había podido pagar.

Esto sucedió en Atlanta, Georgia. Un joven estaba buscando un anillo de compromiso para su pareja. Pero al no poder pagarlo, decidió regalarle unos aretes y esperar para una nueva oportunidad de juntar el dinero. Shaq escuchó lo que estaba pasando y le dijo al cajero que le diera el anillo que había elegido y entregó su tarjeta de crédito.

Había ofrecido pagar en plazos

El comprador estaba tan desesperado que había ofrecido regresar y pagar en plazos el anillo, pero en la tienda no habían accedido. Y lógicamente, cuando O´Neal ofreció su ayuda, no aceptó porque no le parecía correcto.

Fue después de la insistencia del ex NBA cuando aceptó que le ayudara a pagar el anillo y ahora pueda ofrecerle matrimonio a su pareja.

No te preocupes por eso. Lo hago todo el tiempo. Sólo intento hacer sonreír a la gente, eso es todo, dijo el talentoso comentarista de 49 años. El video en el que entrega la tarjeta es muy corto, porque el propio Shaq pidió que no lo grabaran y quería que su gesto fuera anónimo. Eso no sucedió.

Luego de comprar el anillo, el joven pidió tomarse una foto con Shaq

FOTO: Twitter

