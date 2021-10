Marvel lanza nuevo tráiler de “Hawkeye” y revelan a Echo como la villana

Marvel está lejos de poner fin a la historia de sus superhéroes, así lo demostró con sus miniseries en Disney Plus que esta vez estrenan un nuevo tráiler de “Hawkeye” en la que enfrentará una nueva misión aunque en compañía de una joven superheroína.

Este jueves 28 de octubre se lanzó el nuevo tráiler de la nueva serie de Marvel, en ella se verá a Clint Barton y Kate Bishop en su papel de superhéroes aunque con una actitud muy dispar ante lo que ello implica, pero juntos en una nueva misión para derrotar a Echo, la villana de la serie.

Te puede interesar: ¡"Wonder Woman" es inclusiva! Presentan a la primera amazona trans

Tras el éxito de “Loki” y “WandaVision” en Disney Plus, “Hawkeye” llegará el próximo 24 de noviembre para complacer a los exigentes fans de Marvel que esperan con ansias las nuevas miniseries que dan continuidad a las historias de cada uno y revelan secretos que responden a incógnitas pasadas, aunque creando nuevas interrogantes.

La serie constará de seis capítulos, los dos primeros se estrenarán el mismo día y los cuatro restantes cada semana como ha sucedido hasta ahora con las series anteriores en Disney Plus, por ello, se puede ver en el tráiler una temática navideña.

Próximas series de Marvel en Disney Plus

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) anunció el estreno de contenido en Disney Plus como sorpresa tras la cinta “Avengers: Endgame”, con la que los fans pensaron que todo había terminado en la pantalla grande para ellos, pero las historias continuan.

“Falcon y el Soldado del Invierno” y “What if..?” se suman a las series que se alcanzaron un gran éxito en la plataforma de streaming que le pisa los talones a Netflix en popularidad, pero las historias de los superhéroes de Marvel continuan en Disney.

Te puede interesar: Power Girl: Este es el secreto de los atributos de la superheroína de DC

A finales de este 2021 llegará a Disney Plus “Ms. Marvel” y “Hawkeye”, sin embargo, aún se prepara más contenido y aunque aún no hay tráiler ni fecha de estreno ya fueron anunciados los primeros adelantos de “She-Hulk”, “Moon Knight”, “Secret Invasión”, “IronHeart”, “Armor Wars” y “I am Groot”.

SIGUE LEYENDO:

Karla Souza se convierte en Black Widow para celebrar Halloween con radical cambio de look

Buzz Lightyear tiene nueva imagen; Disney y Pixar lanzan primer trailer con Chris Evans

Netflix: ÉSTA película llena de adrenalina costó 118 millones de dólares y es la más VISTA en México| TRÁILER