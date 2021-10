Karla Souza se convierte en Black Widow para celebrar Halloween con radical cambio de look

La actriz Karla Souza se unió a la celebración de Halloween con un disfraz de Black Widow, personaje de comics de Marvel, que se hizo popular en el cine gracias a la interpretación de Scarlett Johansson. La mexicana también sorprendió a sus millones de fans con un radical cambio de look.

Souza, quien saltó a la fama luego interpretar a Bárbara Noble en la película "Nosotros, los Nobles", en el año 2013, y la cinta "¿Qué culpa tiene el niño?", en 2016, se lanzó a probar suerte en Estados Unidos con gran éxito al ser parte del elenco de la serie estadounidense "How to Get Away with Murder".

Actualmente, la actriz tiene un nuevo proyecto, el cual se estrenó en abril de este año y se trata de una nueva serie de la ABC, en donde interpreta a Marina. En mayo de 2021, el show se renovó para una segunda temporada que se estrenó el 22 de septiembre de 2021.

Karla Souza se convierte en Black Widow

Y fue precisamente para el programa "Home economics" que la guapa mexicana, de 35 años, se convirtió en la famosa Black Widow, o Viuda Negra, como se le conoce en México, sorprendiendo a sus fans al presumir un cabello pelirrojo que la hizo lucir muy bien.

La actriz sorprendió con su cambio de look. Foto: Especial

En su cuenta de Instagram, donde la siguen 4 millones de fanáticos, Karla compartió un par de fotografías en las que se le ve vistiendo el mono negro que hizo famoso la actriz estadounidense Scarlett Johansson, el cual combinó con unas botas negras de agujetas y tacón.

"Black Widow Marina tonight on @homeeconomicsabc", fue el texto con el que Souza dio a conocer que el programa en el que participa se vestiría de Halloween, una fecha muy especial en Estados Unidos, la cual se celebra los 31 de octubre y en la que muchos famosos aprovechan para sacar sus mejores disfraces.

Presumió su esbelta figura con el disfraz de Black Widow. Foto: Especial

Conquista las redes con el pequeño Luka

La actriz mexicana es madre de dos niños, Giana y Luka. En mayo de 2020, durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, se dio a conocer que la actriz sería madre por segunda vez. Dándole la bienvenida a su hijo en junio de ese mismo año.

Aunque Karla ha sido muy reservada con respecto a su vida privada, se sabe que la actriz de 35 años mantiene una relación con Marshall Trenkmann, padre de sus hijos. Pero aunque ha preferido mantener lejos de los reflectores a sus hijos, recientemente sorprendió al mostrarse desde la playa con el pequeño Luka.

