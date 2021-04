Karla Souza le copia look a Rosalía y cautiva Instagram

Además de ser una de las actrices más consagradas en México, Karla Souza brilla por ser un símbolo de belleza. Un atributo que ha sabido aprovechar al lucir un nuevo look de primavera, muy al estilo de la cantante Rosalía.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una fotografía que ya es una de las favoritas de todos sus seguidores pues, además de modelar un estilo nunca antes visto, la famosa lució sus torneadas piernas y su belleza natural.

Una estrella mundial

La originaria de Ciudad de México demostró talento para la actuación desde pequeña pues con tan solo 7 años fue contratada para aparecer en la película "Aspen Extreme". Al demostrar talento para ello, más adelante fue enviada a Inglaterra para estudiar en el Central School of Speech and Drama y más tarde estudió artes teatrales en Moscú.

Gracias a su interpretación en producciones nacionales como "Nosotros los Nobles" y "No se aceptan devoluciones", la famosa de 35 años rápidamente saltó a la fama y logró conseguir papeles estelares en series de renombre como "How to Get Away with Murder".

La sensación en redes

Gracias a esta fama, la actriz ha logrado brillar no solo en el mundo del espectáculo, sino también en las redes sociales; un espacio en el que ha logrado juntar millones de seguidores que permanecen al pendiente de todo lo que comparte.

En esta ocasión dejó a más de uno sorprendidos al lucirse con un estilo que lucía su lado más sensual y femenino. Portando un vestido corto y amplio, muy al estilo de los sesentas, a juego con una banda para el cabello hecha con la misma tela satinada, la actriz enamoró a varios seguidores.

Algo que muchos no pudieron evitar notar es que este estilo les recordaba bastante al de la intérprete de "La noche de anoche" pues, tanto el material como los estampados que portaba la actriz mexicana, son muy similares a los que Rosalía porta en sus looks.

mfsm