Kylie Jenner impacta en Instagram con entallado conjunto futurista y radical cambio de look ¡Adiós al pelo largo!

Kylie Jenner, la hermana menor del clan Kardashian-Jenner, vuelve a dejar sin aliento a sus seguidores en Instagram al dejarse ver con un entallado conjunto tipo futurista y decirle adiós al pelo largo, un look con el que se quitó unos años de encima y le hizo destacar sus curvas.

Jenner tiene 23 años, y además de ser una de las grandes influencers de moda y estilo, la joven también se ha convertido en una exitosa empresaria con su marca de cosméticos y productos de belleza para la cual ella misma ha incursionado como modelo generando gran polémica con sus fotos y videos.

La nacida en Los Ángeles, California, ha sido muy criticada, al igual que sus hermanas Kim y Khloé, por las cirugías estéticas a las que se ha sometido, pues hay quienes argumentan que ya no tiene nada que ver con la niña que conocieron en los primeros años del reality "Keeping up with the Kardashians".

Kylie Jenner impacta con cambio de look y conjunto futurista

Aunque la joven no ha hablado del tema, con sus fotografías y videos parece demostrar que es algo a lo que no le ha dado mucha importancia, pues ella sigue luciendo su curvilíneo cuerpo en redes sociales, como lo hizo recientemente al posar en un atuendo con el que enamoró a sus fans.

Kilye no le da importancia a las críticas. Foto: Especial

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde tiene 223 millones de seguidores, que la socialité y empresaria lució un ajustado y ceñido body de manga larga en colores azul marino y rosa que hizo recordar a los looks más futuristas que se ven en las películas.

Además, Kylie Jenner sorprendió a sus fans al dejar atrás su larga cabellera, aunque no sabemos si sea algo definitivo o una de las pelucas que le gusta lucir en sus redes sociales, pero sin duda es un estilo que le va muy bien y con el que se quitó unos años.

La influencer y socialité dejó sin aliento a sus seguidores. Foto: Especial

