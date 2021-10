Volver al Futuro: Datos que todo fan de la película tiene que saber

El día de Volver al Futuro se celebra cada 21 de octubre, debido a que en la película es la fecha en que Marty McFly realiza su primer viaje al pasado durante la primera parte de la famosa trilogía que también está cumpliendo 36 años de su estreno.

Volver al Futuro es considerada como una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Desde el momento de su estreno en taquilla, la cinta es un referente dentro de la historia del cine, pero al mismo tiempo también dentro de la cultura popular de occidente.

Al ser un referente cultural, a lo largo del tiempo se han dado a conocer algunas curiosidades que esconde la saga, mismos que han sido revelados por la misma producción o por los seguidores en estos 36 años. Es por ello que acá dejamos los nueve datos que todos deben saber de esa película.

Pudo tener otro nombre

El largometraje estuvo apunto de llamarse Spaceman from Pluton, en lugar de Back to the Future, ya que Sid Sheinberg, jefe de producción, pensó que la palabra 'futuro' en el título no sería atractiva para el público. Sin embargo, Steven Spielberg decidió que el título permaneciera.

Pensaron en otro actor

Por increíble que parezca, Michael J. Fox no fue la primera opción para ser el protagonista de la cinta. El papel estaba destinado para Corey Hart, cantante canadiense. Por razones laborales no pudo audicionar por lo que perdió la oportunidad de interpretar a Marty McFly.

La patineta voladora

Volver al Futuro cuenta algunos accesorios emblemáticos, como la patineta voladora, que se puede ver por primera vez en la segunda parte. De acuerdo con el director, la patineta realmente existe y funcionaba con energía magnética, pero ésta nunca se puso a la venta por ser considerada como peligrosa para niños.

Inspiración

Bob Gale, escritor de la cinta, se encontró con el anuario de su padre y se preguntó si él hubiera sido amigo de su progenitor si es que viajaba a la misma época cuando era joven. De esta manera surgió el guión de Back to the Future.

¿Qué tiene en común Volver al Futuro y Jurassic Park?

Las dos películas tienen como director a Steven Spielberg, pero al mismo tiempo existe una relación con el actor Jeff Goldblum. Éste último fue considerado para hacer el papel del Dr. Brown. Sin embargo, el actor se encontraba en otro proyecto por lo que el papel fue interpretado por Christopher Lloyd.

Icónico

La máquina con la que Marty y el Dr. Brown viajan en el tiempo es el famoso DeLorean, con algunas modificaciones. Pero lo que muy pocos saben es que Robert Zemeckis y Bob Gale tenían pensando que la máquina fuera un refrigerador de los años 50.

Una demanda

Crispin Glover, actor que interpretó a George McFly, padre de Marty, decidió aumentar sus pretensiones salariales para la secuela de la película, al no llegar a un acuerdo con la producción ésta decidió sustituirlo con un actor similar. Glover no estuvo de acuerdo con esto y demandó a la producción, marcando un precedente dentro del sindicato de actores.

Rechazado

A pesar de que es considerada como una de las películas más emblemáticas del cine, el guion de Volver al Futuro fue rechazado en más de 40 ocasiones hasta que Warner Bros aceptó el proyecto.

Remake

Al cumplirse 30 años de su estreno en 2015, Robert Zemeckis y Bob Gale fueron cuestionados sobre un posible remake. La respuesta fue contundente al afirmar que mientras ellos continúen con vida no habrá una versión nueva de la película.

