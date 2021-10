Millennial hace de las suyas, arranca medidor de la CFE porque no sabía que lo arreglaban en su casa

En redes sociales se hizo viral la historia de una joven jalisciense que arrancó un medidor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para regresarlo, sin embargo, luego de haber cargado con el pesado artefacto se llevó la sorpresa de su vida al descubrir que lo que hizo es una acción ilegal por lo que se generaron todo tipo de reacciones en redes sociales.

Fue a través de Twitter donde la joven de 24 años identificada como Arandhi Correa (@Arandhi) publicó su historia y señaló que había cargado con el pesado medidor para regresarlo debido a que no sabía que los técnicos de la CFE se encargaban de ir a las casas para revisar o retirar los medidores, según sea al caso.

“Se rieron de mí en la CFE por traer mi medidor, dicen que ellos van y lo quitan, ok, yo no sabía, les prometo que no quería venir cargando bajo el sol una cosa que pesa 1000 kilos” escribió la joven, quien acompañó su texto con una fotografía del pesado medidor en una sala de espera en las instalaciones de la CFE.

Todo quedó en una divertida anécdota

Como se mencionó antes, la publicación de la joven se hizo viral en redes sociales donde cintos de usuarios comenzaron a decir que la joven podría recibir una multa de varios miles de pesos y que incluso podría pasar de 3 a 10 años en la cárcel por haber modificado o dañado infraestructura perteneciente a la CFE, por lo que se armó un gran revuelo pues a su vez, otros salieron en defensa de la joven y se armó un fuerte debate.

Ante el intenso debate que se armó en la publicación, la autora del tweet se vio obligada a aclarar más tarde que no arrancó el medidor, sino que solo lo llevó, no obstante, no aclaró cuáles fueron las condiciones que la obligaron a regresar el medidor, pero señaló que todo el asunto solo quedó en una divertida anécdota ya que no hubo consecuencias graves por su acción.

“Dejen de decirme que lo que hice es ilegal ¿okay?, todo salió bien, solo se rieron un poco y revisaron que el medidor estuviera bien y así fue porque no soy un criminal y ya, excelente, se lo quedaron y listo, les ahorré el trabajo, ok”, escribió la joven de 24 años, quien acumuló cerca de 19 mil likes en su publicación, la cual, también fue retuiteada en más de mil ocasiones.

SIGUE LEYENDO:

"Sencillita, tranquilita, respiro y hago así" ¿de dónde salió el trend del momento en TikTok?

Es elle; El hijo de Chucky se declara persona no binaria