Es elle; El hijo de Chucky se declara persona no binaria

Siguen las entregas de Chucky, el muñeco diabólico. Y en esta ocasión, además de los momentos de terror y diversión, también nos dará un poco de conciencia social. El personaje de El hijo de Chucky se confirmó como una persona no binaria, en la nueva versión de Child’s Play.

Se trata de una dualidad que ha dejado de serlo y ahora conoceremos como Glenda, la combinación de Glen y Glenda. Esta revelación se dio en el primer capítulo, durante una plática con el protagonista, Jake. Después de explicar que se considera una persona no binaria, Jake le hace caso y dice que no tiene problema en considerarlo así.

Esta declaración fue tomada como una crítica a las personas intolerantes con la diversidad de género y se hizo de un modo irónico, como es costumbre con este personaje. Además, el propio Chucky aceptó que su hijo fuera elle y no se definiera un sexo para clasificarlo.

El hijo de Chucky es Glenda

El nombre con el que pide que le llamen es Glenda, una combinación de Glen y Glenda. Este nombre se puede recordar por la película de 2004.

Pero la historia fue muy diferente en esa oportunidad. Mientras Tiffany, la novia de Chucky la trata como mujer y la respeta, su padre lo trata como hombre y lo humilla por no definir su género. En la nueva entrega las cosas serán muy diferentes, a pesar de que a su hijo no le gusta matar, lo respetará y aceptará su condición de No binario.

El hijo de chucky se declaró como No binario

FOTO: Archivo

