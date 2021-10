Test de personalidad: la imagen que confirma si eres celoso

La forma en que percibimos y construimos el mundo puede ser “leída” a través de los test de personalidad, que cada vez ganan más terreno en el plano virtual y son compartidos por miles de cibernautas.

Si bien, los test de personalidad no poseen un rigor científico demostrado, sí son una herramienta muy usada por algunas ramas de la psicología para determinar los rasgos y el perfil subjetivo de una persona. Fue hace ya varios años, que el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente.

A raíz de su hallazgo, Sperry determinó que en realidad, la forma que los seres humanos piensan dependerá de cuál de estos hemisferios es el predominante. De hecho, sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad.

En este test de personalidad que te compartimos, te invitamos a descubrir de manera rápida y sencilla, si eres una persona que se rige por los celos en sus relaciones afectivas o si eres más bien alguien que se focaliza en sí mismo, al punto de parecer una persona egocéntrica.

Test de personalidad. Fuente: Pinterest

Percha: te preocupa cómo te ven los demás y a ti mismo. No te gusta mucho hablar de temas que no te involucren y no eres permeable a las críticas. Por eso, esos aspectos de tu personalidad te pueden haber llevado a algunos desencuentros a nivel de pareja.

Cisne: una característica de tu personalidad es ser una persona insegura y eso ha llevado, a dudar de la persona con la que compartes la vida. Pocas veces te dejas llevar por tu corazón y prefieres basarte en la razón y la lógica. Sufres mucho debido a los celos que sientes y puedes llegar a demandar más afecto del que en realidad entregas. De hecho, le temes al rechazo.