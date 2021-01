Conoce la historia de "Noba" Regalado, documentalista itsmeño que estudiará cine con la beca de Guillermo del Toro: VIDEO

Su amor por el arte, el cine y su cultura llevó al documentalista Juan Ernesto "Noba" Regalado Morales a ganar la beca Jenkins-Del Toro 2020. Ahora, el itsmeño de 34 años de edad originario de Juchitán, Oaxaca, tendrá la oportunidad de seguir preparándose para eso que es su pasión en la vida.

Esta mañana durante la emisión de "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, "Noba" Regalado habló sobre sus inicios en el cine documental, sobre los obstáculos a los que se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria y sobre el proyecto que lo impulsó a ganar la beca que le permitirá estudiar cine.

La trayectoria de "Noba" comenzó con el arte urbano y las artes plásticas, pero tras ganar la beca Ambulante Más Allá en 2017, tuvo la oportunidad de realizar un documental y fue en ese momento que descubrió su encanto por el género cinematográfico.

El trabajo que hizo como resultado de sus estudios durante ese tiempo le permitió competir por la beca Jenkins-Del Toro en 2020. Dicho audiovisual titulado Nendok entre lagunas (2018) aborda el tema de la escasez de la pesca en Oaxaca a causa de un conflicto territorial que se vive en la zona.

"Noba" dice sentirse muy emocionado, tanto, que aún le cuesta creer lo que está viviendo:

"No me la creo, creo que hasta que agarre el vuelo y me meta en la escuela, me va a caer el 20", expresa con entusiasmo.