Vocalista de Jamiroquai niega ser alborotador del capitolio; afirma que lo confundieron: VIDEO

El interprete de "Cosmic girl", Jay Kay compartió en sus redes sociales una publicación en la que desmiente ser el principal provocador del asalto al capitolio el día de ayer.

La confusión fue por el gran parecido físico con Q-Shaman, principal simpatizante de Donald Trump y además por sus atuendos característicos del líder de la banda de funk, Jamiroquai, en los que siempre usa penachos con cuernos y plumas, icónicos de los indios nativos de EU.

Frente a tales especulaciones, Kay compartió ésta mañana en su cuenta oficial de Instagram, un video en el que niega ser uno de los principales alborotadores del atroz asalto.

"Buen día, Washington, amé el casco pero no estoy seguro que esa fuera mi gente", texto que compartió en el video.

"Tal vez estén pensando que me vieron en Washington anoche pero me temo que yo no estaba con esos locos, sólo quería decirlo. Feliz año a todos, no los he visto en años", aseguró Jay Kay.

¿Quién es Q-Shaman?

El nombre de este sujeto es Jake Angeli y es uno de los principales promotores de la teoría conspiratoria llamada “QAnon”, que pertenece a un grupo de ultraderecha y ultraconservador que apoya al presidente Donald Trump.