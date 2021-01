Diana Coraza: Corazón de emprendedora

Mientras la pandemia del coronavirus detuvo al mundo, Diana Coraza empezó a ‘correr’ en una nueva ruta. Con la postergación de los Juegos de Tokio 2020 replanteó sus pasos y, tras medio año de trabajo, y de invertir sus ahorros, creó una línea de ropa deportiva; una victoria tan radiante como sus medallas internacionales y una prueba de que sus deseos por emprender superaron las prejuiciosas limitantes.

“La pandemia fue un golpe de realidad. Sentí que me quitaron todo lo que tenía; veníamos con una preparación muy fuerte para competir en marzo y buscar la clasificación a Tokio 2020 y días antes todo se detuvo, luego hablaron de posponer o cancelar los Juegos y pensé “si esto pasa, ¿qué voy a hacer?”. No tenía Plan B, fue angustiante no saber qué seguiría en mi desarrollo personal y se me ocurrió tener algo en qué auto emplearme, así nació Olimpo Sports”, expresó Coraza Castañeda.

Además de las adversidades de negociar con fabricantes y analizar presupuestos, la Campeona Mundial de 800m en Londres 2017 enfrentó más retos.

“Hablaba por teléfono con proveedores y todo bien, pero cuando nos reuníamos se asombraban porque yo no veo. Trabajar con ellos me dejó la satisfacción de romper barreras no solo con palabras, haciendo algo y convenciendo a la gente de que la discapacidad no es limitante para crecer. Además, todo empezó en línea: me hablaban de diseños, colores, cómo era la publicidad y a veces era frustrante que yo no pudiera tenerlo claro, hasta me preguntaba ‘¿qué estoy haciendo aquí?’ pero ha sido bonito, ha valido la pena; aunque pudiera ser que no funcione, para mí ha sido un gran triunfo, aunque sea pequeño”, consideró la poblana.

En 2019 el empresario Carlos Bremer apoyó en dar estímulos económicos a los deportistas que compitieron en los Juegos continentales de Lima 2019 y Diana tomó parte de ese recurso para invertirlo en su nuevo sueño.

“Puse mis ahorros; sé que es un poco arriesgado y nos propusimos ‘pelearla’, sabiendo que podemos perder, pero también podemos salir adelante; ha sido aprender en el proceso pero se han logrado cosas que no me imaginaba hacer y menos en un momento tan difícil.

Los fabricantes me decían que no podían hacer lo que pedía, mis amigos decían que espera a que pasara la contingencia…pero nunca sabemos cuándo va a acabar y si te esperas igual no haces nada, llegué a creer que estaba haciendo locuras, pero ahora tengo muy claro que estoy muy feliz con lo que he logrado hasta ahora”, expresó la Licenciada en Lenguas Extranjeras, quien en el confinamiento se capacitó para emprender el negocio.

Orgullo mexicano

Así como sus logros en las pistas de atletismo han hecho sonar el Himno Nacional Mexicano en el extranjero, para Diana era importante que su orgullo por nuestro país se reflejara en su empresa.

“Fabricamos en Tlaxcala, compramos insumos en Guadalajara… fuimos buscando lo mejor, que se ajustar a nuestros presupuestos, nuestros rangos de precios y cumpliera con la mejor calidad; me di cuenta que muchas veces subestimamos el talento mexicano porque en cuestión de esta industria hay un gran nivel en el que también somos muy competitivos y para el comprador queremos dar la posibilidad a más personas de que tengan su prenda deportiva ideal pero que no sea costosa, que puedas verte bien al hacer tu deporte y sea accesible”, agregó la corredora, quien inició su venta en línea.

“La tienda es www.olimposports.com y allí van a encontrar los productos que tenemos en variedades de colores y tallas, la tecnología se adhiere al cuerpo y no retiene olores ni humedad, con costos desde 250 a 290 pesos y envíos a todo el país. La primera colección se llama ‘Coraza’, como mi apellido”, expresó sonriente la emprendedora suma un nuevo título a su historial, un logro sin medalla, sin podio, fuera de las pistas, pero es una insignia de los alcances que tienen aquellos que se quitan las excusas de los impedimentos y enfocan su energía en llegar a la meta.

POR KATYA LÓPEZ CEDILLO