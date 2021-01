Novia de Rix recibe ataques en redes sociales tras denuncia de Nath Campos

Tras la denuncia de abuso sexual realizada por Nath Campos contra el youtuber Rix, es la actual pareja de él quien ha recibido ataques y comentarios ofensivos en redes sociales, por lo que envío un mensaje.

La también youtuber Annita Shpak, compartió través de sus historias de Instagram que ha recibido comentarios ofensivos en su contra tras la denuncia de Nath Campos.

La influencer ucraniana dijo conocer la versión de su novio de lo sucedido y pidió a los internautas esperar la respuesta de lo sucedido, además de que se detuvieran las ofensas en su contra.

“Amigos, me llegan muchos mensajes y comentarios feos y ofensivos de otra gente que no conoce y no sabe bien la historia”, escribió.

Foto: Instagram

La repuesta de Rix

Por otra parte, el youtuber Rix respondió a las acusaciones de abuso que Nath Campos hizo en su contra con un video a través de sus redes sociales.

En el video Rix señala que ninguno de los dos recordaba lo que había pasado con exactitud la noche anterior, y que después de ello ambos continuaron teniendo una relación como amigos.

“Yo de verdad sé qué tipo de persona soy y la gente que me conoce bien, también. Entonces muchas gracias, e todo corazón, con toda honestidad les cuento cómo paso todo estoy una vez más una disculpa a todos”, dijo.