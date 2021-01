Grey's Anatomy: ¿La emblemática Cristina Yang regresa a la serie?

Cristina Yang podría regresar a Grey's Anatomy, esto alegró de sobremanera a sus seguidores ya que este es uno de los personajes más queridos de la serie.

Durante la temporada 17 de la serie han aparecido Derek, George así como todos los que cautivaron a Meredith. Los sueños de la playa de la protagonista han provocado que la serie de un cambio muy sorpresivo.

Estos recuerdos han causado que los seguidores pidan el regreso de la actriz Sandra Oh, pues el personaje marco un parteaguas en la historia de la protagonista en el ámbito personal y profesional.

Actriz versátil

Sandra Oh se ha convertido en una de las actrices más populares después de su papel como Cristina Yang en la serie 'Grey's Anatomy'.

Gracias a este papel ganó una gran cantidad de fans en el mundo debido a su carisma y talento. Entre sus otros proyectos se encuentran 'Killing Eve', 'Under the Tucsan sun' y 'Last night'.

Después de su participación en 'Grey's Anatomy', la actriz no ha dejado de trabajar con lo que deja en claro que su versatilidad se mantiene intacta.