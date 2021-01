Grey's Anatomy: Películas de Sandra Oh que puedes ver en Netflix

Desde 2014 Sandra Oh, que interpretara a la querida Cristina Yang en Grey's Anatomy, dejó la serie médica más longeva de todos los tiempos, sin embargo, desde esa fecha sus fanáticos no han perdido las esperanzas de que en algún momento, regrese a la serie al lado de su entrañable amiga Meredith Grey (Ellen Pompeo).

Luego de que se estrenara la temporada número 17 el pasado noviembre y todos nos sorprendiéramos en el retorno de Derek Shepherd (Patrick Dempsey), muchos de los fieles seguidores de la historia de Shonda Rhimes apostaron por que la siguiente en aparecer en pantalla sería Sandra Oh, sin embargo eso no sucedió, el otro personaje que volvió del pasado fue el querido "007" es decir George O'Malley (T.R Knigth).

Oh ha dicho en diversas ocasiones que regresar a la pantalla a interpretar a la cardióloga no está en su mente, de hecho que no era probable su retorno, lo que dejó en la tristeza a muchos, no obstante, de alguna forma no pierden las esperanzas de verla regresar de Suiza para reencontrarse con Mer y de nuevo ser "su persona".

Películas de Sandra Oh

Pero no todo en la vida de Sandra Oh ha sido Grey's Anatomy, la actriz de 49 años tiene una larga trayectoria en el cine, de hecho tiene 31 años de carrera, destaca su participación en cintas como El violín rojo, El Diario de La Princesa, Bajo el sol de la Toscana, Catfight y Tammy éstas últimas se pueden disfrutar si eres suscriptor de Netflix.

Catfight

Se trata de la historia de dos mujeres que fueron amigas y terminan en enemigas, tanto que no logran verse jamás y cada que eso sucede las cosas terminan tan mal que su vida cambia por completo.

Tammy

Es la historia de una mujer que descubre la infidelidad de su esposo, por lo que decide mudarse de su pueblo y debe huir con su abuela que es alcohólica.