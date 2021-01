¿Será? Selena creó el baile del 'payaso del rodeo'; este video lo demostraría

Si hay alguien que además de marcar una década y a varias generaciones con su peculiar forma de vestir y su música, ella es Selena Quintanilla, por su simpatía y energizantes canciones, que nunca faltan en las fiestas familiares.

Sin embargo, debido a su terrible asesinato, dejó huérfanos a todos sus fans del Tex-Mex. Pero a pesar de esto, los mismos seguidores se han dado a la tarea de imitarla y de escuchar sus canciones tantas veces como puedan con el fin de recordarla como cuando estaba viva.

Pero hay algunos "secretos" de la Reina del Tex-Mex, que sus fans se han dado a la tarea de revelar a través de clips que comparten en la plataforma de TikTok, el verdadero origen de uno de los bailes más populares para los mexicanos en las fiestas de XV años, bodas y presentaciones.

Se trata de la famosa canción del "payaso del rodeo", pues en una grabación compartida en la famosa plataforma digital, se puede ver a Selena y Los Dinos haciendo los mismos pasos de la canción y que popularizaron antes de que se hiciera famosa dicha canción.

Así es la canción original:

De acuerdo con los internautas, el famoso grupo musical "Cabello del rodeo" tomó de inspiración estos pasos para hacer la famosa coreografía de la popular melodía, la cual es original del interprete de country Billy Ray Cyrus, el padre de la polémica estrella de pop Miley Cyrus, ahora bajo el título “Achy Breaky Heart” un año después.

La canción fue concebida por The Marcy Brothers en 1991 bajo el título “Don’t tell my heart”. Irónicamente, la canción se hizo famosa en Estados Unidos por el cover y no por la melodía original.

Caballo Dorado saltó a la fama desde hace mucho tiempo y se ha mantenido en el gusto del público, por lo que ha sido objeto de diversas aclamaciones debido a su versión, pues aseguran que su coreografía sí es original, la que vio la luz en 1997, pero de ser cierto lo que plantea el video, también se trataría de un "cover".