Ninel Conde opaca a Celia Lora como DIOSA de la LENCERÍA; luce impresionante: FOTO

A pesar de las polémicas que pueda generar la cantante Ninel Conde siempre será una mujer que se ha ganado a pulso el cariño del público, por su talento y por supuesto, su belleza.

Aunque en últimas fechas se ha dedicado a consentir a sus seguidores en Instagram, red social donde tiene más de 4 millones 700 mil seguidores, ahora les regalo una postal que los dejó sin aliento.

La también actriz apareció en lencería, sentada y recargada en un sillón y con una sonrisa de oreja a oreja, de esas que sólo provoca alguien muy especial y así lo hizo ver en su comentario.

"A mi la sonrisa que me conquistó no fue una que vi. fue una que me provocó", fue el mensaje que realizó la intérprete de "El bombón asesino".

¿Cuál fue la reacción de sus fans?

Apenas publicó la imagen, la famosa recibió varias reacciones de parte de sus followers. A un día de haber subido la foto recibió más de 60 mil likes y diversos comentarios cargados de cariño y emojis con corazones y flores.

Al parecer la playmate, Celia Lora, tendrá gran competencia, pues basta recordar que conquistó Instagram con imágenes bajo este atuendo que vuelve locos a los caballeros.