Niña dibuja creativo CV a su papá para que pudiera conseguir empleo

Las redes sociales se han vuelto una arma fundamental para combatir el desempleo que ha provocado la pandemia por Covid-19. Por este medio hemos conocido diferentes historias que han saltado a nuestros ojos, debido a la conmoción, originalidad o emotividad.

Este es el caso de una original y reciente petición que tuvo una niña de nueve años, quien creó un curriculum vitae sumamente creativo para que su papá consiguiera empleo, pues ha sido uno de los perjudicados por el desempleo en Argentina, debido a la crisis económica y sanitaria del covid-19.

El dibujo de la pequeña se volvió viral en redes sociales. Y es que con un dibujo muy bien coloreado, la menor argentina dijo que su papá cortaba pasto, dejó su nombre y anotó su número telefónico. Además, al final le deseó mucho éxito, cosa que conmovió a muchísimos usuarios. La pequeña escribió "Suerte, papi".

Luego del revuelo que causó el dibujo de su hija, el hombre, de nombre Gustavo Díaz, contó que al igual que su esposa, quien perdió su empleo debido a la pandemia por covid-19, ahora se han visto en la necesidad de salir adelante con cualquier labor.

Por eso, su hija -Mailén de 9 años-, lo sorprendió: dibujó un CV para lograr que consiguiera un empleo. El gesto conmovió no sólo a él, sino a más de uno.

“Salía todas las mañanas a caminar por el barrio de Gregorio de Laferrere a tocar timbre para ofrecer mis servicios. Pero como mucha de esa gente no me conocía, le daba miedo y ni siquiera me atendía. Me pasó de estar todo el día buscando trabajo y no poder traer ni un peso para darle de comer a mis hijas”, contó el angustiado padre al medio Infobae.

Cuenta el conmovido progenitor, que cuando recibió el regalo de su hija, sintió una gran satisfacción.

No se imaginaba cómo iba a terminar todo

“Cuando me regaló el dibujo sentí una satisfacción enorme. Fue el 29 de diciembre al mediodía. Se me ocurrió compartirlo en mi Facebook y subirlo a otros grupos donde la gente del barrio ofrece su trabajo o vende productos sin saber todo lo que vendría después” contó.

Hasta el momento, Gustavo cuenta que de un momento a otro, su teléfono no paraba de sonar y que le ofrecieron trabajos de todo tipo.

Gustavo salía diario a pedir empleo. Foto: Especial

Fue convocado de Lomas de Zamora, Monte Grande, Cañuelas, Avellaneda, Quilmes, Ezpeleta, San Martín y Caseros. “Imaginate que ahora estoy enojado con mi nena porque estoy desbordado de trabajo y no llego a cumplir con todos”, bromeó Gustavo con evidente felicidad.

"El jueves 31 hice tres jardines enormes, solo en la mañana. En un momento tuve que apagar el celular porque me seguían convocando y tenía que volver a mi casa para festejar el Año Nuevo” contó enorgullecido.