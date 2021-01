Inicia MyFrenchFilmFestival 2021: Te decimos cuáles son las películas de la selección y cómo verlas GRATIS

Desde hace 11 años se presenta el MyFrenchFilmFestival; este año llega con una amplia variedad que consta de 33 producciones, tanto cortometrajes como largometrajes, los cuales se podrán disfrutar del 15 de enero al 15 de febrero.

El festival permitió acceder a todo el contenido completamente gratis desde México y otros países del mundo. En el caso de México para poder disfrutar del contenido, hay distintas alternativas de streaming tales como Cinépolis Klic, Amazon Prime Video, FilminLatino y la página oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Cabe señalar que para acceder a dicho contenido a través de las plataformas de streaming, en su mayoría sólo basta con registrarse para poder disfrutar de ellos.

El jurado del festival

El jurado de MyFrenchFilmFestival 2021 se conformó por cinco personas de talla internacional: Monia Chokri (actriz, guionista y directora canadiense); Franco Lolli (director, guionista y productor colombiano); Mounia Meddour (directora franco-argelina); Gianfranco Rosi (documentalista italiano); y Rosalie Varda (diseñadora de vestuario para el cine, el teatro y la ópera).

Para la selección de las cintas, se crearon ocho categorías para dividirlas; los temas de las producciones giran en torno a la diversidad y vitalidad del cine francófono.

Estas son las categorías:

Forever Young: Corresponden a producciones estilo coming-of-age, ya que hay distintas historias que relatan el paso de la adolescencia a la adultez. Los títulos que la integran son:

Adolescentes, de Sébastien Lifshitz

Mereces un amor, de Hafsia Herzi

Entreacto, de Anthony Lemaitre

La despedida, de Mathilde Profit

Crazy Loving Families: Esta sección aborda temas relacionados con el humor y que tienden a ser historias tiernas con distintas familias protagonistas y sus situaciones complejas. Las producciones que conforman la selección son:

Enormous, de Sophie Letourneur

Felicità, de Bruno Merle

Just Kids, de Christophe Blanc

Famille Nucléaire, de Faustine Crespy

Sole Mio, de Maxime Roy

True Heroines: En este apartado el objetivo es rendir homenaje a las mujeres y chicas que luchan por su futuro de forma independiente, por lo que hay películas fuertes y conmovedoras. Las películas que la conforman son:

Camille, de Boris Lojkine

Kuessipan, de Myriam Verreault

Mujeres de la vida, de Frédéric Fonteyne y Anne Paulicevich

Del amor al temor, de Marie Jacotey y Lola Halifa-Legrand

El silencio, de Élodie Wallace

French Ghost Stories: Aquí hay propuestas que tienen que ver con los fantasmas a la francesa. Estas son las cintas que podrás disfrutar en las plataformas de streaming:

Orfeo, de Jean Cocteau

Destello fugaz, de Stéphane Batut

Lugares vacíos, de Geoffroy de Crécy

La vida de los muertos, de Arnaud Desplechin

On the Road: En esta sección se abordan tramas relacionadas con la migración, por lo que diversas personas son las protagonistas de diversos conflictos personales y hasta internacionales. Estas son las películas de la sección “on the road”:

Los héroes nunca mueren, de Aude Léa Rapin

Josep, de Aurel

Sin pedigrí, de Halima Ouardiri

Love is Love: Aquí hay un documental y tres cortometrajes que hablan sobre el amor a través de distintas perspectivas. Las películas que integran esta sección del festival son:

Madame, de Stéphane Riethauser

Beauty Boys, de Florent Gouëlou

Friend of a Friend, de Zachary Zezima

Miss Chazelles, de Thomas Vernay

Kids Corner: Para que estas producciones sean de corte mundial sin importar el idioma y para ser disfrutados en compañía de niños, estos cortometrajes animados no contienen diálogos, pero sí historias con valores. Se trata de:

El mundo de Dalia, de Javier Navarro Avilés

El espectáculo de preescolar, de Loïc Bruyère

Maestro, de Illogic

o28, de Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle y Fabien Meyran

Un lince en la ciudad, de Nina Bisiarina

VR Experience: Esta sección contiene producciones que experimentan con imágenes, sonidos y escritura sobre distintos títulos. Las integrantes son: