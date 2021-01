¡Casi no llega a Navidad! Pavo CHOCA a toda velocidad contra camioneta y sobrevive: VIDEO

Al conducir es normal que algunos insectos puedan llegar a estrellarse contra el parabrisas del automóvil, pero para sorpresa de un conductor fue un pavo el que se estrelló contra su camioneta.

El ave corrió a toda velocidad hacia la camioneta, lo que provocó que el conductor no pudiera detenerse a tiempo y se estrellara contra el vehículo, aunque el resultado dejó sorprendidos a los internautas.

Fue a través de TikTok donde se compartió el video en el que el dueño del auto intenta sacar al pavo que había quedado atorado en el motor del vehículo, esto luego del aparatoso choque.

Pavo sobrevive

En el video se puede ver al dueño de la camioneta mientras jala en reiteradas ocasiones del ala del pavo, esto con la intención de sacarlo lo más rápido posible sin dañarlo.

Aunque pensaron que ya había muerto por el impacto, para sorpresa de muchos el ave seguía moviéndose y en un fuerte jalón el dueño del vehículo logra sacarlo.

Lo que no se imaginaron es que el pavo seguía vivo, pues mientras estaba atorado no hacía ningún ruido aunque al momento de sacarlo no dudó en salir despavorido del lugar.