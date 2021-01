¡Bellísima! Yanet García ENAMORA con mini vestido mientras observa el atardecer: FOTO

Puede pasar el tiempo y todo lo que publique Yanet García será sinónimo de éxito debido a que es una de las mujeres con más seguidores en redes sociales. Tan solo en Instagram la siguen más de 13 millones y medio de personas, quienes reaccionan de manera leal todo lo que hace.

Después de ser la chica del clima en la televisión mexicana, se mudó a Estados Unidos para especializarse como toda una gurú dentro del mundo del fitness.

Incluso, en muchas de sus publicaciones da consejos y muestra como se deben realizar los ejercicios para que las personas no resulten lesionadas.

Sin embargo, también ha sabido premiar a sus fans con publicaciones donde aparece con todo tipo de outfits que destacan por entallar su escultural figura.

Yanet García enamora con su vestido

En la penúltima publicación de la regiomontana, volvió a dejar con la boca abierta a sus seguidores, pues modeló un vestido de color café cuyo corte termina muy por encima de la rodilla.

Este lo combinó con unas enormes botas que también rebasan sus rodillas, pero que combinan perfecto. Ella no mira a la cámara, pues se dedicó a contemplar el atardecer que destaca por tener áreas verdes.

"The goal is SELF-LOVE SELF-ACCEPTANCE SELF -COMPASSION. Find your way to love yourself, accept yourself, have compassion for yourself" (La meta es el AMOR PROPIO ACEPTACION PROPIA AUTO COMPASION. Encuentra la manera de amarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo, tener compasión por ti mismo.), fue el menaje que la joven compartió en la imagen.

Casi 600 mil likes ganó la publicación, además de los múltiples mensajes de cariño de sus fieles seguidores.