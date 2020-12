Bee Gees: ¿En el olvido? Este documental los trae de nuevo a la vida

60 años más tarde, de la formación de los Bee Gees, para Barry Gibb, lo más importante es que recuerden sus canciones. Si la gente no lo recuerda a él o a sus hermanos, dejó entre ver que la verdad lo tiene sin cuidado, pues con el nuevo documental que verá la luz el próximo 12 de diciembre, The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, buscan revivir la euforia por sus canciones.

El estreno será a través de HBO y HBO Max y la película es producida y dirigida por el nominado al Oscar, Frank Marshall. Explora el legado musical del trío, además de analizar también la dinámica personal que unió y destrozó a los 3 hermanos para siempre .

A mediados y finales de 1970, la música de los Bee Gees, el hermano mayor Barry y los gemelos Maurice y Robin tuvieron un éxito ineludible y canciones como Jive Talkin, Fanny (Be tender With My Love, You should Be Dancing, Staying Alive, Night Fever y Tragedy eran lo máximo de la música pop.

Billboard situó tres de sus sencillos entre los mejores de todos los tiempos en el listado Hot 100, ubicando a How deep is your love, Night Fever y Stayin Alive en las posiciones #25, #42 y #59.

Los Bee Gees abarcaron gran parte de la escena musical, en especial con la fiebre disco tras las décadas de los años 1960 y 1970, de la mano del productor Robert Stigwood. Se ubican entre los más importantes artistas del género musical.

Tienen mucha historia qué contar

La banda cesó su actividad en 2003 tras la muerte del hermano menor, Maurice. Como sobrevivientes Barry y Robin luego de la muerte de su hermano, anunciaron que el nombre de Bee Gees ya no sería usado en presentaciones tras la pérdida de un integrante; sin embargo, el 7 de septiembre de 2009, Robin le reveló a Jonathan Agnew que estuvo hablando con Barry y decidieron volver a los escenarios. Luego, en el año 2012, falleció Robin tras una lucha con el cáncer, y con Barry solo, la etapa de los Bee Gees cerró definitivamente.

La película rastrea a los Bee Gees en sus comienzos en Australia en la década de 1950 como jóvenes bajo la dirección de su padre y en 1967 se mudan a Londres, donde avanzan hacia el éxito. Hoy aún se mantienen en tercer lugar del Billboard Hot 100 y son superados sólo por The Beatles y las Supremes.