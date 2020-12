Este miembro de The Beatles pudo haberse ENAMORADO de la princesa Margarita de Inglaterra

El 6 de julio de 1964, los Beatles estrenaron su nueva película A Hard Day's Night frente a un público bastante selecto. Entre los asistentes, por supuesto que no podía faltar la realeza. Y la Royal que se presentó al evento, fue nada más y nada menos, que la princesa Margarita del Reino Unido.

La princesa, acudió a dicho evento al lado de su marido, el fotógrafo y cineasta Antony Armstrong-Jones, igualmente conocido como Lord Snow dese 1961, título que se le otorgó justo un año después de su boda, ante su angustia, porque su esposa diera a luz a un hijo sin distinción nobiliaria.

Durante la presentación de la película de uno de los grupos más famosos de todos los tiempos en la historia de la música las autoridades tuvieron que cortar el tráfico de Picadilly Circus para evitar un colapso, pues mientras Margarita les saludaba, más de 12 mil fans trataban de tomar el teatro por asalto para poder conocerlos.

"A Hard Day's Night fue muy interesante, ya que era la primera vez. Aborrecíamos el guión porque intentaba escribir cómo éramos en la vida real. Vista ahora, Alun Owen no hizo un mal trabajo, pero entonces nos sentíamos cohibidos por los diálogos. No los sentíamos como auténticos" contó John Lennon en una entrevista sobre la sensación inicial de la banda con respecto al filme, que era una comedia de ficción rodada en forma de documental.

Sus palabras fueron tomadas del libro The Beatles Diary: An Intimate Day by Day History de Barry Milles.

Un día como hoy, pero en 1980, murió John Lennon. El músico británico, ex-miembro de Los Beatles, fue asesinado por el presunto "fanático" Mark Chapman a las afueras de su departamento en Nueva York.



uD83DuDCF8: Los Beatles conociendo a la Princesa Margarita durante un evento en 1964. pic.twitter.com/tuxLfwV53m — Abril Araneta uD83DuDC78uD83CuDFFB (@AbriltheDuchess) December 8, 2020

Corrieron a la Princesa

Durante la noche del lanzamiento mundial, John y los suyos, mostraron su autenticidad de manera natural. Sobre todo ante la princesa Margarita. Sin embargo, en una ocasión Walter Shenson, productor de la película, relató que durante el cóctel posterior al visionado, George Harrison se le acercó para preguntarle cuándo iban a cenar, a lo que Shenson respondió que no podían hacerlo hasta que la Princesa se marchase.

Entonces, el propio George se dirigió a ella diciéndole: "Alteza, estamos muertos de hambre y Walter dice que no podemos cenar hasta que usted se vaya."

Sin embargo, en lugar de ofenderse, Margarita se echó a reír a carcajadas y, de inmediato tomó a Antony del brazo y le gritó: "Vámonos Tony, que estamos estorbando." Ese fue el inicio de una larga amistad, en la que se entremezclan rumores de drogas psicodélicas compartidas y momentos solemnes; como cuando la reina Isabel nombró caballero a Paul McCartney.

En algunas fotos del evento, se puede ver cómo la Princesa Margarita le da la mano a Ringo Starr, a quien le dirige una especial mirada. Algunos fanáticos comentaron en redes sociales, que podría tratarse de un ligero coqueteo, que hasta Paul McCartney detectó, por lo que unos incluso comentan que tiene cara de celos.

Al parecer sólo se quedó en la anécdota, pero sí hubo fuertes rumores de un posible romance entre la Princesa Margarita y Mick Jagger.