RETO VISUAL: ¡Navidad a la vista! ¿Puedes encontrar las coronas sin moño?

Cada día la navidad está más cerca y el espíritu de la temporada poco a poco invade los hogares mexicanos a pesar de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, por ello en el ánimo de abonar a esta celebración, a través de redes sociales ha surgido un nuevo reto visual con temática de navidad.

Al igual que otros desafíos de este tipo la tarea es relativamente sencilla, pues debes de encontrar las coronas de navidad sin moño en menos de 30 segundos y a pesar de que suena fácil déjanos decirte que el nivel de dificultad de este reto es alto.

Pon mucha atención y abre bien los ojos para descubrir en el menor tiempo posible la esas coronas sin moño las cuales están ocultas entre varias que son prácticamente idénticas lo que hacen de verdad complicada la tarea. Recuerda, el tiempo es limitado. ¿Te animas a hacerlo?

Observa con atención la imagen

¿Ya descubriste dónde están las coronas sin moño? No te preocupes si no los has logrado, haz un segundo intento y recuerda que este tipo de retos exigen gran destreza visual y concentración mental.

Solución

Si de plano no has logrado entrar en el selecto grupo de personas que sí han resuelto el desafío no te mortifiques, de verdad es difícil, así que para que puedas conciliar el sueño y la respuesta de este reto no martille tu cabeza aquí te decimos dónde están las coronas sin moño.

Pero recuerda que este reto fue diseñado para que pases el tiempo poniendo y pongas a prueba tus habilidades mentales así como tus capacidades de percepción en todo momento.