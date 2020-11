RETO VISUAL: ¿Dónde está el error? Descúbrelo en tan sólo 30 segundos

Los retos visuales son un gran ejercicio para mantener activa nuestra mente por lo que en tiempos recientes se han vuelto toda una sensación en las redes sociales; sin embargo la dificultad de muchos de ellos han terminado por generar dolores de cabeza a los internautas que por más intentos que hacen no logran resolverlos.

Esta ocasión te presentamos un nuevo reto viral que presenta un grado de dificultad moderado, sin embargo, hay personas que no han podido resolverlo, dicho desafío consta de encontrar la única cosa que está mal en la imagen.

Parece sencillo pero justamente ahí radica su dificultad, pues realmente lo complicado es descifrar el dibujo , pues aparentemente no muestra ningún error, así que abre bien tus ojos y observa con detenimiento la imagen.

¿Dónde está el error?

¿Lograste observar lo que está mal? Si no fue así no te preocupes, te daremos una pista para que lo vuelvas a intentar, ahora fija tu atención en el hombre de la imagen pues el error se encuentra en la forma en que este personaje está llevando a cabo su trabajo, vuelve a ver la imagen y observa con detenimiento.

Respuesta

Sí aún con la pista que te hemos dado no has descubierto el error, no te mortifiques pues quizás no es tan sencillo descifrar para quienes no tienen conocimientos técnicos en el ámbito de la construcción, por lo que sin más te daremos la respuesta.

El error que comete el personaje de la imagen radica en que colocó las tejas del techo mal por lo que seguramente tendrá que comenzar de nuevo pues está poniendo las tejas de una manera en la que el agua se filtraría.

Las tejas deben de ponerse de abajo hacia arriba para que de esta manera, embonen correctamente y el agua de lluvia no se cuele entre las aberturas ¿Lo sabías? ¿Pudiste resolverlo?