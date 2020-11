RETO VISUAL: ¿Dónde está el hombre escondido? Descúbrelo en menos de 10 segundos

Los retos visuales son un gran ejercicio para mantener activa nuestra mente por lo que en tiempos recientes se han vuelto toda una sensación en las redes sociales; sin embargo la dificultad de muchos de ellos han terminado por generar dolores de cabeza a los internautas que por más intentos que hacen no logran resolverlos.

Ahora te presentamos un nuevo reto viral que presenta un grado de dificultad moderado, sin embargo, hay personas que no han podido resolverlo, dicho desafío consta de encontrar al hombre escondido en la imagen, suena una tarea sencilla aparentemente, sin embargo, una vez que lo intentes te darás cuenta de que no es así.

Sin más te mostramos esta imagen en blanco y negro en la que se muestra un hermoso paisaje en el cual tendrán que encontrar al hombre oculto, si bien se ven dos personas platicando en el fondo de la imagen estas no son las que tú buscas, pon atención a los detalles y mira con detenimiento la totalidad de la escena. Aunque no lo parezca hay un hombre oculto en esta imagen.

Cabe señalar que para que el reto se considere superado tendrás que lograrlo en 10 segundos o menos.

¿Ya lo encontraste? No te rindas tan fácil si en tu primer intento no lo lograste, vuelve a intentar pero esta vez descansa unos segundos tu vista, apartarla de la imagen y retomar el reto, esto puede ayudarte a ver con más claridad al hombre oculto.

Respuesta

Si de plano no has logrado resolver el reto no te apures, ni te sientas mal pues cientos de internautas han fracasado en su intento por resolverlo.

Para que no te quedes con el pendiente ni el sueño se te espante ante la duda por saber dónde estaba escondido el hombre, aquí te presentamos la respuesta del reto, pues sabemos puede ser muy complicado debido a que es muy limitado el tiempo otorgado para buscar y encontrar al sujeto oculto.

El hombre se encuentra justamente entre dos árboles, vuelve a ver la imagen y pon atención, te darás cuenta que los troncos forman perfectamente la silueta de un sujeto volteando hacia su derecha.