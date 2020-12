Horóscopo de moda; ASÍ debes vestirte según tu signo zodiacal: VIDEO

Se cree que los signos zodiacales revelan características de la personalidad que influyen en otros aspectos de nuestra vida como nuestras relaciones personales o nuestro éxito laboral. Estos también se vinculan con nuestra forma de vestir y los colores que nos favorecen a la hora de hacerlo.

Por eso la especialista en moda Steph Blanco Abraján y la astróloga MaryCarmen "La Güera de las estrellas" nos muestran en "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión cómo deberías vestirte según tu signo zodiacal durante estos tiempos de frío.

Aries y Piscis

Ambos son signos atrevidos a la hora de elegir prendas. Los colores recomendados para estos signos son el magenta y los tonos de azul. No le temen a lo arriesgado, por eso les favorece mucho una combinación de texturas y colores.

Sin embargo, deben buscar equilibrar los colores usen para no sobrecargar el look y mantenerlo en equilibrio. Las chamarras de piel y los estampados son sus mejores aliados. Si eres aries o piscis no dudes en arriesgarte a usar lo que te guste, ya que eso te hará resaltar.

Prendas recomendadas a aries y piscis. Foto: Especial

Tauro y Libra

A las personas con signo tauro les encantan las mangas con volumen. Suelen ser atrevidas y con un gusto por las siluetas extravagantes. Les gusta arriesgar por lo que mezclan texturas y materiales. Los colores que más les favorecen son los rojos y azules.

Al contrario de los tauro, a los libra les vienen mejor los colores cálidos y las siluetas clásicas. Suelen preferir looks más elegantes y femeninos debido a su personalidad romántica. A pesar de eso, no le temen a combinar texturas.

Prendas recomendadas al signo libra. Foto: Especial

Cáncer, Aries y Acuario

Las personas con signo cáncer son más sofisticadas y tiernas a la hora de vestirse. Prefieren combinaciones de ropa que denoten feminidad y sensualidad, pero sin ser tan atrevidas. Tienen preferencia por los colores metálicos, así como por el blanco y el tornasol.

Prendas recomendadas para el signo cáncer. Foto: Especial

Por otro lado, los aries son más clásicos y elegantes. Su armario está lleno de piezas clásicas con tintes más ejecutivos y sobrios. Les vienen muy bien los volúmenes en la parte de abajo, mientras que arriba, las prendas pegadas son las que más les favorecen.

Finalmente, al signo acuario le gusta combinar texturas y transparencias. Son más versátiles a la hora de vestirse y tienen preferencia por los tonos azules. Suelen ser muy elegantes y femeninos.

Para enterarte de todos los detalles de los horóscopos de moda, te invitamos a ver el VIDEO: