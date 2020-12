Tradiciones de Nochevieja, ¿cuáles son los rituales más raros del mundo para despedir el año?

A lo largo de todo el mundo hay diversas tradiciones que fueron propagadas de generación en generación. La mayoría de ellas tiene la intención de alejar los malos espíritus o traer fortuna a las familias.

Una de las fechas más importante para estos ritos es la Nochevieja, debido a que en ella se cierra simbólicamente un ciclo, lo cual no han podido dejar pasar chamanes, brujos, hechiceros, políticos y prácticamente cualquier persona que crea en el pensamiento mágico.

Tal es la variedad de estas costumbres que dependiendo de la parte del planeta en la que conozcan pueden parecer extravagantes. Aquí una lista de las más extrañas de todas, las cuales fueron recopiladas por la empresa de viajes My Baggage.

Quemar espantapájaros

En Ecuador se cree que las energías negativas, la mala suerte y cualquier cosa mala que se quedó en el año pasado. Por tal razón, algunas personas del país suelen construir espantapájaros y quemarlos en la vía pública para cerrar con todos los ciclos que no les favorecen.

Platos rotos

En Grecia y en Dinamarca se cree que una manera de obtener mejores cosas en el año es almacenar una vajilla durante todo el año sin usarla. Justo el 31 de diciembre, las personas de este país arrojan todos los platos por la ventana y así se aseguran de tener un mejor panorama para el siguiente ciclo.

Tocar la campana

Los japoneses forman largas filas el último día del año en templos. Una vez que llegan al lugar pueden escuchar las 108 entonaciones de una campaña gigante que destierra el pecado humano. Otra costumbre que se puede llevar a cabo en este mismo sitio es ofrecer una moneda en una alcancía de estos centros religiosos y después tocar una campana miniatura y pedir un deseo para el siguiente año.

Todo redondo

En Filipinas se cree que los objetos sin esquinas suelen traer felicidad y riqueza, por tal razón los habitantes de este país buscan rodearse de estas figuras. El 31 de diciembre buscan portar ropa con círculos, portan monedas y comen uvas, por ejemplo.

La casa por la ventana

Los italianos no se andan con pequeñeces y para tener un mejor año suelen lanzar sus muebles viejos por la ventana. Generalmente suelen avisar a los transeúntes que están en la calle para no dañarlos y forran estos objetos para que no ocasionen complicaciones en la vía pública.

Lo mismo, pero con papel

Los argentinos lanzan documentos y papeles viejos por la ventana para dejar atrás todo lo ocurrido en los 365 días pasados.

¿Eres tú Dr. Dolittle?

En Rumania los agricultores pasan el fin de año tratando de hablar con sus animales para tratar de ganar una buena suerte durante el siguiente ciclo.