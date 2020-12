¡2021, el año de la RENOVACIÓN! Conoce tu HORÓSCOPO de este viernes 1 de ENERO 2020

Hoy empieza el nuevo año y con ello, todos los signos experimentarán un resurgir espiritual y emocional que los llevará a mejores horizontes. No hay por qué apresurarse, pero tampoco hay por qué quedarse estancados. 2020 terminó con Luna en Leo y el 2021 viene cargado de muchas emociones.

Como la renovación no viene sin arduo trabajo, hoy cada signo tiene una misión qué cumplir y por eso en la edición de ahora, te traemos un especial, donde le pusimos un reto a los nativos de cada signo zodiacal, para que empiecen esta nueva era con toda determinación, carácter y buena vibra posible. ¿Te atreves a cumplirlo? Si lo haces nos cuentas la experiencia y te premias con lo que dice abajo en recompensa.

Aries (21 marzo-20 abril)

Hoy es 31 y la Luna estará en Leo. Sentirás la necesidad de celebrar por todo lo alto el comienzo de este gran año. Encuentra la manera de celebrarlo siguiendo todas las medidas sanitarias, Aries. Aunque tengas ganas de una fiestota, toca ser responsable.

Reto de año nuevo: Reconocer un error en el día.

Recompensa: Un poco más de ensalada

Tauro (21 abril-21 mayo)

Terminamos el año con la Luna en Leo y esta energía positiva en el ambiente dicta que todo irá muy bien. Puede que mueras de ganas de pasar tiempo con tu gente, Tauro. Está bien, sólo que toca ser responsable. En cuanto empieces a expresar tus sentimientos, verás cómo te invade una sensación de renovación.

Reto: Dile a alguien 'Te quiero' sinceramente

Recompensa: Puedes comer 3 chocolates

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Ya estás más que listo y tienes listos tus propósitos de Año Nuevo. Quizá muchos de tus problemas de salud vienen de lo que comes. Aprovecha la Nochevieja para despedirte de todos los malos hábitos para que puedas empezar desde cero el año nuevo.

Reto: Medita por 5 minutos

Recompensa: Un vaso de gelatina

Cáncer (22 junio-22 julio)

Tu momento de renovación empieza hoy por la madrugada,Cáncer. Confía más que nunca en todo, porque la ilusión va a ser lo que te motive a tomar esas decisiones que llevas tanto tiempo queriendo tomar. Lo único que quieres es entrar al 2021 feliz, sin que ningún idiota te robe tu felicidad. Céntrate en ti y verás cómo fluyen las cosas.



Reto: Toma una decisión que te satisfaga SIN PEROS

Recompensa: Una rebanada extra de Pizza



Leo (23 julio-22 agosto)

Por increíble que parezca, terminamos el año con la Luna en tu signo, Leo. No puedes ir de fiesta, pero da igual. Durante ese día y noche tú brillarás aunque tengas que celebrarlo en casa. Todos esos proyectos truncos de este año, pueden darse en 2021.



Reto: Pídele perdón a alguien

Recompensa: Nada, porque el perdón se pide sin esperar nada a cambio. ¡No seas interesado!

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Antes de las 00:00 del día 1, reflexiona sobre todo lo que quieres dejar ir. Medita, haz tu lista de propósitos, reflexiona… Saca tiempo para conectar de nuevo contigo mismo antes de que se acabe el año,Virgo. No te conviene para nada empezar el 2021 acumulando toda esa mala vibra, especialmente porque este Año Nuevo es un resurgir.

Reto: Envía ÉSE mensaje a ESA persona

Recompensa: Cómete un helado, lo mereces

Libra (23 septiembre-22 octubre)

El Karma te hará justicia justo este 2021, ya verás. Este año te transmite muy buenas vibras a pesar de todo y eso es lo que vale. Hoy oblígate desde el primer momento a tener en tu mente solo pensamientos positivos. Ya verás la fuerza y energía que esto te da, Libra.

Reto: Sé optimista durante todo un día.

Recompensa: Otro vaso de ponche

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Para dar la bienvenida al año, saca lo mejor de ti, aunque solo sea para callarles la boca a todos los envidiosos que andan por ahí. Cómprate una buena agenda y ve apuntando paso por paso, día por día todo lo que tienes que hacer. Comprométete a cumplirlo. Este año tu misión es la organización, Escorpio.

Reto: Planea tu día

Recompensa: Duerme más

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Lo único que te falta para empezar el 2021 es conectar un poquito más con tu lado emocional, Sagitario. Terminas el año con mucha nostalgia, pero gracias a eso, valorarás muchísimo más todas las cosas buenas que te han sucedido. ¡Arriba, que esto apenas empieza!

Reto: Llámale a un amigo por teléfono

Recompensa: Una copa de vino

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Aunque no lo creas, has trabajado mucho en ti durante este 2020. Hoy, probablemente recibas un mensaje que cambiará todo tu mood por un buen rato. Nada deseas con más fuerza, que tomarte todo con calma. Ya no sientes el mismo ímpetu por una fiesta que antes y eso se debe a que tus hábitos saludables están rindiendo frutos. Cuida mucho tu salud y la de los tuyos, Capri.

Reto: No vayas a fiestas

Recompensa: Saluuud

Acuario (22 enero-21 febrero)

Cierras el año nostálgico, pero con mucha reflexión. Ahora mismo, la familia y los amigos de toda la vida tienen prioridad por encima de lo demás. No te obligues a tener sentimientos por alguien. Si no surge, no pasa nada. Ya habrá tiempo para enamorarse. ¡Di no a los dramas! ¡Salud, por un Acuario renovado en 2021!

Reto: No desees Feliz año a tu ex

Recompensa: Una rebanada de panqué

Piscis (22 febrero-20 marzo)

2021 tiene algo muy grande preparado para ti. No dudes de que dentro de muy poco conseguirás de un deseo se haga realidad. Sigue soñando a lo grande. Y celebra que toda la introspección de este año rindió frutos.

Reto: Dile 'Te extraño a alguien'

Recompensa: Un trozo de Pie de manzana



Frase del día:

“Todas la cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso comenzar de nuevo” (André Gidé)