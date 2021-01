Defensor de lomitos, ¡Te amamos! Hombre golpea a AGRESOR de un PERRITO

Las fiestas decembrinas siempre tienen fama por tratarse de tiempos alegres, de paz, esperanza y mucho amor para la familia, amigos y claro, los animalitos. Sin embargo, y como suele ocurrir en la vida real, no siempre se puede seguir al pie de la letra lo que manda la liturgia católica o las lecciones de los cuentos.

Tal es el caso de un mal intencionado hombre que de acuerdo con un video que se viralizó en redes sociales, le propinó unos golpes a palos a un pobre perrito indefenso, que estaba jugando cerca de lo que parece una construcción en un camellón de México. El video comienza con estas imágenes, pero concluye con un acto de valentía.

Así es, por su parte, un joven que vio la violenta acción ante el perrito, no dudó ni un segundo y se dirigió al agresor y le recetó varias cucharadas de su propia medicina, pues primero le arrojó un a piedra, luego lo golpeó y posteriormente le quitó el palo de la mano y lo golpeó. El primer agresor quedó tirado en el suelo, pataleando.

Tiempo de ¡PAZ!

El joven que vengó al perrito se ve que se retira después del lugar. Sin embargo, se desconoce el paradero del perrito, quien no resultó gravemente herido y se ve que huyó del sitio.

Aunque se trata de una violenta escena, muchos usuarios celebraron el gesto por medio de la red social Facebook, donde se publicó el contenido, que puso a debatir a muchos. Algunos alegaban que "no era la manera" de aleccionar y otros simplemente le dieron las gracias al héroe anónimo.

"Las cosas no debería de ser así, pero se lo ganó por maltratar al perrito, bien por el muchacho que le cobro los palazos que le dieron", "Personalmente no me gustan los animales, pero jamas se debe permitir ese tipo de actos. A los que no nos gustan las mascotas solo debemos respetar al que si le gustan, no agredir a ningún animal", "Reprobamos la violencia que inflige un ser racional (humano) hacia un ser irracional (perro), por no actuar con sapiencia y sabiduría; Pero al mismo tiempo elogiamos la violencia de un ser racional hacia otro por castigar sus conductas." fueron algunos de los comentarios que se podían leer bajo el video de esta publicación.