¿Por qué comunicar en TikTok? Entendiendo los riesgos de esta nueva herramienta de trabajo

TikTok es amado por unos y rechazado por otros, pero lo cierto es que al igual que otras redes sociales, tiene gran poder al comunicar un mensaje, no por nada se jacta de tener 800 millones de usuarios activos en el mundo según Datareportal. Es por eso que te quiero animar a aprovechar esta plataforma, eso sí, siempre y cuando entiendas los riesgos.

Les quiero contar qué hago yo, actualmente estudio Comunicación, más enfocado al periodismo y veo en TikTok una nueva puerta para llevar información. Como comunicólogos tenemos que aprovechar cualquier vía para transmitir nuestros mensajes, y no solo lo he hecho yo (donde gracias al algoritmo he podido llegar a 11 mil seguidores), medios de comunicación como The Washington Post (770 mil seguidores), Daily Mail (1.3 millones de seguidores), y hasta El Heraldo de México (108 mil seguidores), se han atrevido a experimentar en esta red social.

Entre las críticas frecuentes que escucho es que la plataforma solo es para bailar o hacer parodias, aunque eso depende de cómo lo quieres aprovechar. TikTok nació para divertir, pero poco a poco los intereses del público han crecido hasta consumir contenido educativo e informativo por medio del hashtag #AprendeEnTikTok.

Otra queja común es que es un riesgo en términos de ciberseguridad, y claro, toda red social ha tenido sus fallas (un ejemplo es Facebook y el caso de Cambridge Analytica al vulnerar datos de 87 millones de personas), pero ¿cuáles son los riesgos en cuestiones de privacidad al usar TikTok?

La plataforma adquiere características del teléfono, al igual que otras redes sociales, además analiza tus aplicaciones instaladas, la conexión IP, entre otras cosas.

A pesar de todo, platiqué en Sí o No, un podcast que conduzco en MediaLab de la Universidad Panamericana, con Andrés Velázquez, experto en ciberseguridad, y llegamos a la conclusión de que hay que ser conscientes de la información que estamos dando.

“Si quieres llegar a utilizar TikTok, entiende los riesgos, si estás dispuesto a aceptarlos, adelante”, comentó Andrés en aquel episodio de Sí o No.

En fin, quiero convencerlos de que se avienten a esta plataforma, pero a la par de entender los riesgos que hay en esta aplicación al igual que en otras.

No desechemos un medio de llegar a la gente con la que queremos conectar, con aquellos que pueden recibir nuestra información. Si eres comunicador, reflexiona cómo puedes llevar la información; si eres emprendedor, cómo vender en la aplicación o si solo deseas pasar el tiempo, diviértete, pero no desestimemos una nueva forma de comunicar.