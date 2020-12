Disney Plus: WandaVision nos da un REGALO muy especial con nuevo avance

Si el nuevo avance de WandaVision que Marvel lanzó durante el encuentro anual conocido Investors Day de hace un par de semanas los dejó emocionados, pero completamente desconcertados, porque ese parece ser el punto de esta producción.

Incluso Wanda, más conocida por su nombre de superheroína Scarlet Witch, y Visión no parecen saber cómo terminaron viviendo una vida en blanco y negro en la década de 1950, ya que la última vez que los vimos Thanos estaba acabando con Visión para obtener una de las Gemas del Infinito en el crossover Avengers: Infinity War.

El nuevo adelanto de la que será la primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel en Disney Plus llegó como regalo de Navidad para los fans que tendrán que esperar hasta el primer mes de 2021 para empezar a ver los episodios.

En comparación con el resto de series que la compañía nos tiene preparadas, como la próxima a estrenarse The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision promete ser lo más raro que Marvel Studios ha realizado en los años que lleva en funcionamiento.



La serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany en los papeles de Scarlet Witch y Visión respectivamente, marcará el regreso de estos personajes; a Wanda la vimos en Avengers: Endgame intentando vengarse de Thanos por haber matado a Visión, y a él será muy interesante de ver justamente porque se supone que está muerto.

Al mismo tiempo que WandaVision nos embarcará en una nueva era para la franquicia de Marvel, que finalmente unirá a las películas con las series de televisión, estamos ante la primera producción del estudio que no estrenó nada del nuevo contenido que tenía preparado para 2020 debido a la pandemia, siendo este el primer año en mucho tiempo donde la franquicia no ha estrenado algo.