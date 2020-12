Miniseries para armar el mejor maratón en estos días de Navidad

En estos días de descanso por Navidad quizás tengas tiempo para armar un maratón y pasar un buen rato viendo algunas miniseries que salieron en las plataformas este 2020. Como sabemos que posiblemente sólo tengas un par de días, hemos decidido dejarte algunas de las mejores para que elijas la que más te guste.

Posiblemente ya tengas tu serie favorita, pero muchas de ellas tienen varias temporadas y no las podrás terminar de ver en estos días de Navidad, la ventaja con las miniseries es que tienen pocos capítulos y no deberás quedarte con la duda de su desenlace.

La maldición de Bly Manor (Netflix)

Esta serie de drama y romance gótico, está vagamente basada en la obra The Turn of the Screw de Henry James. Es la serie de seguimiento de La maldición de Hill House y la segunda temporada de la serie de antología The Haunting. Se estrenó en Netflix el 9 de octubre y aunque muchos la consideran peor que su antecesora, esta tiene menos terror pero igual intención de utilizar el género para hablarnos del amor y la familia.

Gambito de dama (Netflix)

Gambito de dama se ha convertido en un éxito para Netflix, ha conseguido que se convierta en una de las sensaciones de este año, al contar la historia de Beth Harmon, una niña huérfana muy inteligente que aprende a jugar al ajedrez en un orfanato.

He terminado ya Gambito de Dama. Final esperable pero gauyy la serie uD83DuDE0DuD83DuDE0D pic.twitter.com/QvtfzE5foR — Lavirgensexual Soryu(.)(.)uD83DuDC60uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83CuDDEEuD83CuDDE8uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83CuDDEEuD83CuDDE8uD83CuDDEAuD83CuDDF8 (@AlienadaLangley) December 22, 2020

The flight attendant (HBO Max)

Para los seguidores de Big Bag Theory será extraño ver a Kaley Cuoco en el personaje de Cassie, una auxiliar de vuelo treintañera con un novio en cada puerto, quien se ve envuelta en un asesinato del que parece culpable. HBO Max acaba de confirmar una segunda temporada, por lo que quizás ya no se le podría considerar miniserie, pero vale la pena echarle un ojo.

El desorden que dejas (Netflix)

Serie española original de Netflix estrenada el 11 de diciembre. Es una adaptación de la novela homónima de Carlos Montero publicada en 2016 y está protagonizada por Inma Cuesta y Bárbara Lennie. Presenta un misterio que une a dos profesoras de literatura en un pueblo de Galicia

Estoy viendo El Desorden que Dejas en Netflix y está muuuy interesting, además la música está buenísima. pic.twitter.com/xNgubYdR26 — Mariana (@marianapordios) December 22, 2020

Little fires everywhere (Amazon)

La miniserie es creada por la showrunner norteamericana Rachel Elizabeth Tigelaar, también conocida como Liz Tigelaar, creadora de series como Once Upon a Time, Revenge o Brothers & Sisters. Se basa en la novela homónima de la escritora estadounidense Celeste Ng. Fue estrenada el 18 de marzo de 2020 y finalizó el 25 de abril de 2020, cuenta como protagonistas y como productoras a las actrices: Reese Witherspoon y Kerry Washington.

Mrs. America (HBO)

La miniserie cuenta con un gran elenco de actores liderado por Cate Blanchett, Rose Byrne, Uzo Aduba, Elizabeth Banks, Margo Martindale, John Slattery, Tracey Ullman y Sarah Paulson. Se estrenó el 15 de abril de 2020​ y finalizó el 27 de mayo de 2020, con 9 episodios. Es una de las que más ha gustado a los críticos televisivos este año y está inspirada en personajes reales.