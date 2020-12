Grey's Anatomy: ¿Cuándo se estrena la nueva temporada en 2021?

Este jueves 17 de diciembre se vivió el último capítulo de 2020 de la serie médica con más éxito en Estados Unidos, estamos hablando de Grey's Anatomy, que en este año estrenó su temporada número 17.

Es de recordar que la historia creada por Shonda Rhimes se estrenó en marzo del ya lejano 2005. Muchos fanáticos han especulado con que ésta podría ser la temporada final de la serie, pues se sabe que el contrato de la protagonista Ellen Pompeo (Meredith Grey) finaliza, pero de eso no se ha confirmado nada.

Grey's Anatomy temporada 17

Se transmitió a través de la señal de ABC en Estados Unidos a partir el 12 de noviembre, y el estreno fue de dos capítulos, los cuales se fusionaron con la otra serie de Rhimes: Station 21.

Desde ese día cada jueves, excepto el pasado Día de Acción de Gracias, se transmitió un episodio dando un total de 6 y se llegó al denominado "final de invierno", es decir, que por el resto de 2020 no habrá Grey's Anatomy, pero no quiere decir que con la llegada de 2021 la situación cambie, pues las aventuras de los médicos del Grey Sloan Memorial Hospital no van a volver en enero.

¿Cuándo regresa la serie?

Se sabe que será hasta la primavera de 2021 (marzo) que Meredith y sus amigos cirujanos regresen a la señal de ABC en Estados Unidos, en México y el resto de América Latina se desconoce cuando pueda llevarse el estreno por el canal Sony, se especulaba que podría ser en los primeros meses del 2021.

S P O I L E R S

El "final de invierno", al igual que el el estreno de la temporada, fue un crossover con Station 21, además, luego de permanecer por semanas con graves afectaciones por el covid-19, Mer despertó y lo hizo de manera heroica, pues inmediatamente salvó la vida de una persona.

Además, el controvertido neurocirujano Tom Koracick, que también lucha contra el virus, tuvo una emotiva visita con Grey.