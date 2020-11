Disney Plus confirma precio del servicio de streaming en México: Esto es lo que vas a pagar

Disney+ en México llegará a México en tan solo unos días, luego de que millones de usuarios esperaban el anuncio con expectativas: la plataforma streaming comenzará a ofrecer el servicio en nuestro país y competirá con otros gigantes del streaming como Netflix y HBO. Para iniciar con el servicio la empresa ha anuncio los precios que cobrará, los cuales incluirán ofertas por el prelanzamiento.

De acuerdo con la compañía, ofrecerá a los usuarios una promoción por contratar el servicio durante un año, cuya oferta de prelanzamiento será de mil 359 pesos, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer desde el sitio web de Disney +. El plan mensual rondará los 113.25 pesos, sin embargo por ahora para obtener este precio el cliente deberá pagar un año completo de servicio.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la cantidad que el usuario pagará únicamente por adquirir un plan mensual único. Pero por ahora el cliente podrá preodenar o suscribirte a los boletines totalmente gratis, antes de que la plataforma inicie operaciones el próximo 17 de noviembre

Vigencia de las ofertas por suscripción

De acuerdo con el sitio web de Disney +, la vigencia de la oferta de prelanzamiento será del 3 al 16 de noviembre del 2020, un día antes de que la plataforma de streaming ya se encuentra disponible en México. La plataforma hace hincapié en que el consumidor solo tendrá acceso al servicio con descargas ilimitadas hasta en 10 dispositivos distintos.

Algunos de los contenidos que más expectativa han generado entre los consumidores está The Mandalorian, que destaca por ser la primera serie live-action dentro del universo de Star Wars. La producción está protagonizada por el actor Pedro Pascal, y la trama gira en torno a un cazarrecompensas que se topa con un pequeño niño (también llamado Baby Yoda) y a partir de ahí su camino cambia para siempre.

NECESITAMOS MAYÚSCULAS MÁS GRANDES porque tenemos una OFERTA PRELANZAMIENTO a un precio único en https://t.co/FETYCq1K5x pic.twitter.com/IcFpRLA1mQ — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 3, 2020

Hasta ahora The Mandalorian se ha convertido en una de las producciones más exitosas y premiadas de la plataforma, por lo tanto no te la puedes perder. También Disney + contará con el catálogo completo de producciones originales Disney, desde los clásicos El Rey León y hasta Blanca Nieves, por lo que las demás plataformas ya no contarán con estos títulos.