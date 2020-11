Conoce los beneficios de los ácidos AHA, BHA y PHA, y luce una piel espectacular

Probablemente al escuchar la palabra activo, se imaginarán que son un riesgo aplicarlos en la dermis y provocarán quemaduras o alteraciones en la piel. Sin embargo, existen una variedad de ácidos que contienen múltiples beneficios para cada tipo de piel.

Hoy en día estos elementos se han convertido en un infalible de la rutina de belleza de muchas mujeres, ya que contienen una fórmula que refuerza y repara las células, obteniendo como resultado un cutis hidratado. Un ácido es una molécula que se encarga de donar protones en una disolución acuosa, estos pueden tener distintas propiedades y ser de diferente naturaleza, en el mundo de la belleza se les conoce como hidroxiácidos, beta hidroxiácidos y polihidroáxidos.

Hidroxiácidos (AHA’s)

Esta familia de ácidos de frutas, aumenta la renovación celular y eliminan las células muertas que se concentran en la superficie, obteniendo un cutis luminoso. Estas moléculas aumentan la velocidad del ciclo de renovación de las células, eliminando las células muertas de la superficie del estrato córneo. En este grupo podemos encontrar el ácido glicólico, ácido mandélico, ácido málico y ácido láctico los cuales contienen potentes elementos que unificar el tono de la piel, reducen arrugas y líneas de expresión.

Ácido glicólico

Para todo tipo de piel

Es considerado uno de los más potentes y favoritos de las coreanas, actúa en las superficies más profundas de la dermis, ya que sus moléculas diminutas penetran de manera fácil e inmediata en la piel. Estimula la regeneración celular, regula la piel grasa, elimina la sequedad de la piel, el eczema, la psoriasis y afina los poros. Los productos con concentraciones altas se utilizan en tratamientos de arrugas, pigmentación y acné, es uno de los más usados para realizar exfoliaciones químicas y eliminar las células muertas. En algunas personas puede provocar irritación al introducirlo a la rutina de skincare, Como resultado final se obtiene un rostro luminoso y saludable. No se debe combinar con otros ingredientes ni ácidos.

Ácido láctico

Para piel sensible, seca o normal

Es un ácido frutal soluble en agua que proviene de los alimentos, contiene propiedades que unifican el tono de la piel, reducen las arrugas y líneas de expresión. Es ideal para humectar y es más suave que el ácido glicólico, muchas lo ocupan para equilibrar el pH de la piel. Este activo es una molécula grande que llega al estrato córneo de la piel, donde se concentran las células muertas. Cada mes se renueva y es donde lleva a cabo su función más importante. Se encuentra en la leche, frutas, verduras y en nuestro cuerpo, una de sus funciones principales es humectar y prevenir la pérdida de agua transpidérmica, estimular la producción de colágeno y acelerar la renovación celular, se ha incorporado a los tónicos, sueros y cremas. Es un potenciador, facilita la penetración de otros activos y componentes, logrando un efecto luminoso en la piel.

No se debe aplicar todos los días ya que puede provocar afecciones severas, si deseas incorporarlo en tu rutina de belleza se recomienda usarlo tres días a la semana. No es posible mezclar con otros exfoliantes mecánicos, porque puede provocar sensibilidad en la piel y potencializar los efectos dañinos de los rayos UV.

Ácido Mandélico

Piel sensible o seca intolerante al ácido glicólico

Es un componente que proviene de las almendras amargas, actualmente se utiliza para combatir las líneas de expresión y arrugas en el rostro. Se encuentra en aceite, sérums o cremas. Se recomienda para personas que tienen piel sensible, con tendencia al acné y con pequeñas manchas oscuras, su proceso de absorción es paulatino en el cutis porque tiene una molécula grande. Es un producto multitasking con diversas funciones, es antibacteriano, hidratante, aclararte y fungicida. Elimina granos, espinillas y renueva las células.

Ácido Málico

Piel grasa, masculina, y acnéica

Este químico es el menos potente del grupo de los AHA, proviene de la uva, manzana verde y del vino, por lo general se usa para fines medicinales. Una de sus funciones es eliminar las células más superficiales del estrato córneo, con el fin de generar mayor luminosidad, firmeza y suavidad a la piel. Es una excelente alternativa para los que padecen de piel sensible ya que no tienen una concentración alta. Rejuvenece el rostro, piel y cabello, aumenta la producción de colágeno y reduce los signos de envejecimiento. Este elemento se puede fusionar con la vitamina C para eliminar el melasma.

Ácido Cítrico

Para piel grasa o acnéicas

Proviene de la fermentación de azúcares del hongo Aspergillus Niger y de los frutos cítricos mediterráneos, es un potente antioxidante que estimula la renovación celular. Actúa como un compuesto antioxidante y reduce gradualmente el pH, este activo se encuentra en cremas despigmentantes o sérum antimanchas. Por lo general se combina con sales de citrato de aluminio y minerales como el zinc, se recomienda para piel con acné, ya que disminuye el exceso de sebo.

Beta hidroxiácidos (BHA’s)

Ácido Salicílico

Piel grasa o con acné

Su origen natural proviene de la corteza de sauce, de esta familia es el único que se utiliza para skincare, tiene múltiples beneficios para la piel. Este exfoliante químico es para pieles oleosas o con acné, contiene propiedades antibacterianas que limpian los poros a profundidad, evitando la aparición de espinillas, puntos negros y otras imperfecciones. Contiene propiedades naturales calmantes para la dermis.

Polihidroxiácidos (PHA).

Este grupo es el menos conocido, sus efectos son similares a los Alfa hidroxiácidos, contienen moléculas mayores, por lo tanto, no penetran de forma tan profunda en la piel y sus efectos de exfoliación son más suaves. Dentro de los PHA, los más comunes son la gluconolactona y el ácido lactobinoico

La gluconolactona

Para piel sensible

Este ácido obtenido por la oxidación de la glucosa del maíz incrementa la hidratación gracias a las propiedades humectantes de los grupos hidroxilo capaces de atraer agua y establecer hidrógeno. Este elemento retrasa las señales de envejecimiento sin causar malestar ni irritación. La gluconolactona mejora su luminosidad y refuerza la barrera de la dermis, dejando una piel impecable y lisa.

Ácido lactobiónico

Para piel normal o sensible

Este elemento es uno de los más novedosos, se deriva de la oxidación de la lactosa. Estimula la regeneración de la epidermis, fortalece la función barrera de la piel y sus propiedades hidratantes evitando la pérdida de agua. Son ideales para unificar el tono, renovar la piel, eliminar las células muertas y el acné, su exfoliación suave permite que las pieles más delicadas y sensibles no se irriten. Este antioxidante protege de los radicales libres, logrando retrasar los signos de edad y el fotoenvejecimiento. Se encuentra en boosters o sérums.

Otros ácidos que no pertenecen a ninguna familia y debes conocer

Ácido azelaico

Piel mixta, piel grasa o seca

Su origen es del trigo, la cebada y el centeno, se produce de manera orgánica en las graminéras, es una molécula que tiene efectos antiinflamatorios. Combate la rosácea, acné y manchas. Elimina las bacterias en los folículos, previniendo infecciones. Este ingrediente se encuentra en cremas despigmentantes, evita la producción de melanina y se utiliza también en casos de melasmas o pecas.

Ácido Kojico

Para piel mixta

El ácido kójico proviene de los hongos presentes en Japón y está constituida por diminutos cristales. Este ácido contiene propiedades muy eficientes para blanquear las manchas de la piel que son provocadas por los rayos UV, actúa sobre las arrugas y líneas de expresión. En productos de belleza se fusiona con el ácido glicólico para potencializar su fórmula despigmentante. Se puede encontrar en lociones, cremas y gotas.

Ácido ferúlico

Para piel mixta y de edad avanzada

Este potente antioxidante se encuentra en las legumbres, hortalizas, frutas, cereales y las semillas. Es un compuesto que frena los efectos nocivos de las radiaciones solares, protege contra el fotoenvejecimiento, la oxidación y la capa dérmica, Además conserva la matriz celular de los tejidos y mejora la síntesis de colágeno.

¿Cómo introducir un ácido a la rutina de belleza?

Al conocer los beneficios que aportan los ácidos en los productos de belleza, siempre queda la duda de cómo aplicarlos adecuadamente. Para responder esa pregunta, tienes que tomar en cuenta los siguientes pasos:

1.- Conocer las necesidades de tu piel

Es indispensable conocer qué necesidad deseas cubrir al utilizar un ácido. Cada uno de ellos aporta distintos beneficios. Ya sea que quieras disminuir las líneas de expresión, eliminar acné y darle luminosidad.

2.- ¿Cómo se aplica?

En la industria existe una variedad infinita de productos que contienen ácidos, entre los que destacan, sérums, toners, cremas, rímel y lipsticks. La mejor opción es iniciar con productos que tengan una cantidad mínima de ácidos, para que la piel poco a poco se vaya acostumbrando a ellos. Antes de utilizarlos en el rostro consulta a tu dermatólogo, no todas las personas reaccionan de la misma manera y pueden provocar resultados adversos como alergia y afecciones cutáneas.

3.- ¿Cuándo se deben usar?

Se recomienda utilizarlos antes de dormir, se debe lavar la cara para eliminar las bacterias, suciedad y partículas de sudor que se acumulan en la dermis. Mientras descansas los activos impregnar de manera profunda.

Por Isis Malherbe