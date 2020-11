No te achicopales: ¿Qué significa esta frase mexicana?

La diversidad que tenemos en la lengua española para decir un sentimiento o estado de ánimo es muy basto. Gracias a ello existen frases populares que se dicen sólo en México y algunos países cercanos. Seguramente alguna vez escuchaste decir a alguien, "No te achicopales", pero qué significa esta expresión.

Lo más probable es que algún día te has sentido "achicopalado", pues está palabra hace referencia a un sentimiento muy común, así que sigue leyendo para que descubras no sólo qué significa la frase en la que se ocupa, también su origen.

¿De dónde sale la expresión?

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, la palabra achicopalarse significa achicarse, en el sentido de humillarse o hacerse menos.

Sin embargo, en el diccionario de Gerónimo Sánches, explican que la palabra deriva del náhuatl achikopa o achikop, que se refiere a sentirse inferior, o entristecerse. También se utiliza en otros países como el Salvador, Colombia y en Honduras.

Aunque hay otros investigadores que afirman que el significado más correcto sería "Sentirse vacío", ya que esta formada por 2 vocablos, achi que significa poco y kopa o kop, que quiere decir vaciar o derramar.

¿Qué significa No te achicopales?

La frase mexicana "No te achicopales" se usa comúnmente como sinónimo de no te desanimes o no te deprimas. La decimos para expresarle a alguien que debe estar de mejor animo, al verlo triste por alguna situación.

Achicopalarse también podría ser aplicado cuando quieres decirle a alguien que no se achique, en el sentido de que no se haga pequeño ante alguna situación adversa por la que esté pasando.

Así que no te achicopales por no conocer todas las frases y significados de las expresiones que decimos en el país, y mejor sigue investigando que significan para que puedas decirlas con toda la confianza.