Sepa la bola: ¿Qué significa esta frase mexicana?

Aunque el lenguaje de los mexicanos es muy variado, en ocasiones decimos o escuchamos algunas frases de las cuales no saben exactamente su significado u origen. Como un ejemplo, la expresión "Sepa la bola", que es utilizada popularmente, pero ¿Sabes qué significa?

Esta frase se usa, y se origina en México, desde la época de la Revolución, por lo que seguramente la has escuchado infinidad de veces. Desde tu abuelos, tíos y papás, quizás en alguna ocasión emplearon el "Sepa la bola" para dar una respuesta a la incógnita de quién hizo algo.

¿De dónde sale la expresión?

En los tiempos de la Revolución Mexicana, cuando se daban los levantamientos armados, existían grupos de hombres y mujeres que se componían de personas de todo tipo, a estos se le conocía como “la bola”. Haciendo referencia a la "bola" de gente tan diferente que se unía para un fin.

Cuando había destrozos o saqueos y la personas no sabían a quien culpar, simplemente se decía que había sido “la bola”.

De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, es probable que la frase se haya creado por analogía con la expresión ¡sepa Dios!, cambiando el sustantivo Dios por "la bola", a la cual se le daba el valor de muchedumbre, reunión desordenada o diversidad bulliciosa.

¿Qué significa Sepa la bola?

“Sepa la bola” es una manera de decir que no se sabe quién hizo algo, y al mismo tiempo desentenderse de la situación. Cuando alguien dice está frase popular, también está diciendo, de alguna forma, "yo no se nada", no es mi responsabilidad.

Aunque el significado más común de "bola" hace referencia a un cuerpo de forma esférica, para los mexicanos una esta palabra puede tener otras connotaciones.

De acuerdo con la Real Academia Española, en México el término bola puede significar montón, riña, tumulto, revolución o reunión bulliciosa de gente en desorden.